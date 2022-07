Hà Nội có thêm nguồn cung dự án căn hộ 50 tầng

Dự án phức hợp Grand SunLake toạ lạc tại khu đô thị Văn Quán, cung cấp ra hơn 1.000 căn hộ giá từ 36 triệu đồng mỗi m2.

Grand SunLake đánh dấu sự hợp tác của liên danh chủ đầu tư Tập đoàn Phát triển nhà và Đô thị Thăng Long Việt Nam và Công ty cổ phần Thiết bị Thủy lợi (Hesco).

Dự án tọa lạc tại khu đô thị Văn Quán, quận Hà Đông, sở hữu hai mặt tiền đường Trần Phú và Nguyễn Khuyến. Với tổng diện tích hơn 2ha, đây là khu phức hợp căn hộ cao cấp có quy mô hàng đầu khu vực, cung ứng hơn 1.000 căn hộ. Trong đó, tòa tháp đôi 50 tầng thuộc Grand SunLake còn sở hữu chiều cao vượt trội tại quận Hà Đông.

Chia sẻ tại lễ khởi động dự án vào ngày 7/7, ông Đồng Quốc Cường - Phó tổng giám đốc Tập đoàn phát triển nhà và đô thị Thăng Long, đại diện Liên danh chủ đầu tư bày tỏ sự tin tưởng khi đồng hành cùng các đối tác gồm Công ty cổ phần Bất động sản EximRS và các đơn vị liên minh hợp tác phân phối như KBG, MK Holding Việt Nam, New Sky, Phú Tài Land và Ngân hàng HDBank, để đưa sản phẩm đến tay những gia đình trẻ đang tìm kiếm chốn an cư, cũng như những nhà đầu tư đang săn một tích sản an toàn trong bối cảnh thị trường nhiều biến động.

Liên danh chủ đầu tư ký kết cùng đối tác phân phối EximRS. Ảnh: Bảo An

"Với tham vọng đánh thức thị trường bất động sản căn hộ cao cấp khu Tây Hà Nội và mang đến cho nhà đầu tư những lựa chọn an cư cũng như đầu tư sáng giá trong thời kỳ mới, việc bất tay cùng với các thương hiệu dẫn đầu cho các đối tác hàng đầu là hoàn toàn cần thiết", ông Cường cho biết.

Nhằm đáp ứng tiêu chuẩn sống của các gia đình hiện đại, các căn hộ tại dự án được thiết kế thông minh, ưu tiên các mặt thoáng và tầm nhìn ra khu vực địa danh biểu tượng liền kề như hồ Văn Quán, hồ Võ... Ngoài ra, với hơn 50 tiện ích cao cấp nội khu, Grand SunLake được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu sống như nghỉ dưỡng cho gia chủ.

Các căn hộ được chào bán với mức giá từ 36 triệu đồng mỗi m2, diện tích dao động 70m2 đến hơn 114m2, bàn giao hoàn thiện cao cấp, tiên phong xu hướng "affordable luxury" (sản phẩm căn hộ chất lượng với giá thành hợp lý). Sự xuất hiện của dự án hứa hẹn giải "cơn khát" nguồn cung căn hộ cho thị trường Hà Nội diễn ra nhiều năm qua.

Phối cảnh dự án. Ảnh: Liên danh Hesco - Thăng Long

Theo báo cáo của CBRE, trong quý đầu tiên của năm 2022, thị trường Hà Nội chỉ có khoảng 3.500 căn hộ chung cư mở bán mới, giảm 39% theo quý và 20% theo năm. Phần lớn nguồn cung mới mở bán trong quý đến từ các đợt mở bán tiếp theo của các dự án đã mở bán (6 dự án) và chỉ có hai dự án lần đầu được mở bán.

Trong khi đó, quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 định hướng phát triển khu Tây thành trung tâm hành chính mới đã tạo ra cú hích cho sự phát triển của khu vực. Sau vài năm, những cung đường nghìn tỷ như vành đai 3, đại lộ Thăng Long, quốc lộ 32, đường Phạm Văn Đồng, đường Trần Hữu Dực, đường Trần Phú, tuyến đường sắt trên cao Hà Đông - Cát Linh... đã đưa vào vận hành, giúp cư dân sinh sống tại khu vực này kết nối dễ dàng đến khu lõi Thủ đô.

Tòa tháp có hai mặt tiền, trong đó một mặt giáp đường Trần Phú - trục chính của tuyến metro Cát Linh - Hà Đông. Ảnh: Bảo An

Nhiều năm tới, khu Tây Hà Nội vẫn sẽ là điểm nóng với các tuyến đường kết nối toàn bộ khu vực với trung tâm thành phố và các tỉnh thành xung quanh như Vành đai 3.5 và Vành đai 4. Trong đó, dự án đường Vành đai 4 - Vùng thủ đô Hà Nội được khởi động từ đầu tháng 7 năm nay có tổng vốn đầu tư 95.000 tỷ đồng. Tuyến đường đi trực tiếp xuyên qua có chiều dài 112,8km, trong đó đoạn qua Hà Nội 58,2km, phần lớn đi qua khu vực quận Hà Đông - trung tâm kinh tế - tài chính phía Tây thủ đô.

Từ động lực hạ tầng, khu vực phía Tây là biểu tượng cho tốc độ phát triển của Hà Nội. Các dự án bất động sản khu vực này đang thu hút được lượng lớn cư dân có nguồn tài chính dồi dào chuyển về sinh sống, qua đó góp phần nâng tầm giá trị cho toàn bộ khu vực. Khu vực cũng thu hút những tên tuổi lớn trong lĩnh vực bất động sản cao cấp và cận hạng sang và mới nhất là mô hình khu phức hợp của Grand SunLake.

Ông Cao Đức Chung - Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Bất động sản EximRS cho rằng, ba yếu tố cần và đủ để tạo hình thành một đầu tư hạ tầng, nhu cầu chỗ ở của người dân và nguồn cung chất lượng. Khu vực Tây Hà Nội, đặc biệt là quận Hà Đông đang sở hữu ba lợi thế này và có tiềm năng trở thành "vùng trũng" mới của bất động sản nhà ở tại Thủ đô.

"Nếu hai yếu tố đầu tiên đến từ tầm nhìn quy hoạch và lộ trình phát triển của địa phương, thì yếu tố thứ ba quyết định bởi mức độ đầu tư doanh nghiệp", ông Cao Đức Chung cho biết.

Công ty cổ phần Bất động sản EximRS thành lập năm 2017, với ban lãnh đạo là những nhân sự có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản, tài chính, xây dựng. Sau 7 năm hình thành và phát triển, EximRS ghi dấu ấn tại thị trường bất động sản phía Nam bằng thành các dự án độc quyền phân phối và liên kết phân phối. Dự án Grand Sunlake tại quận Hà Đông đánh dấu hành trình "Bắc tiến" của đơn vị này.

Hoài Phong