Hà Nội có thêm nguồn cung 592 căn hộ

The Charm An Hưng ra mắt trong tháng 3, đã mở bán thành công 165 căn trong giỏ hàng đợt đầu.

Sự kiện ra mắt nhà mẫu và mở bán tổ chức trong các ngày 3/3, 5/3 và 7/3 đã thu hút khoảng hơn 1.300 khách hàng quan tâm đến thăm quan mỗi ngày.

The Charm An Hưng do Công ty Cổ phần Đầu tư Đô thị An Hưng làm chủ đầu tư, nằm trên mặt tiền đường Nguyễn Thanh Bình, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội. Dự án đã đủ điều kiện mở bán, dự kiến bàn giao vào năm 2026, cung cấp thêm 592 căn hộ ra thị trường.

Phối cảnh tổng thể dự án The Charm An Hưng. Ảnh: An Hưng

Các căn hộ nhận được sự quan tâm nhờ sở hữu nhiều ưu thế đáp ứng được nhu cầu khách hàng.

Đầu tiên, The Charm An Hưng ra mắt vào thời điểm khan hiếm nguồn cung dự án mở bán mới. Hiện nay trên địa bàn quận Hà Đông nói riêng và thành phố Hà Nội nói chung đang có rất ít chủ đầu tư mở bán.

Dự án đã hoàn thiện tính pháp lý theo yêu cầu theo quy định của pháp luật hiện hành. Sở Xây dựng Hà Nội đã có văn bản công nhận dự án đủ điều kiện bán hàng và Hợp đồng mua bán đã được đăng ký mẫu tại Sở Công Thương Hà Nội.

Yếu tố hiện hữu cũng mang lại ưu thế khi khu đô thị này đã hoàn thành gần xong các hạng mục. Phần tháp chung cư được cất nóc từ 26/3/2024, do đó khách hàng có thể mục sở thị trực tiếp quan sát về chất lượng hoàn thiện của công trình.

Sự kiện ra mắt nhà mẫu dự án The Charm An Hưng. Ảnh: An Hưng

Các căn hộ có thiết kế hợp lý với diện tích 54-96 m2. Mỗi tầng chỉ có 11 căn cùng hành lang rộng đến 1,8 m và đặc biệt không có căn hộ tiếp giáp với thang máy.

Khu vực lễ tân, sảnh đón tiếp của dự án. Ảnh phối cảnh: An Hưng

Chủ đầu tư chú trọng kiến tạo căn hộ tại The Charm An Hưng, từ khâu thiết kế, bố trí không gian chức năng, chất lượng của vật tư, vật liệu hoàn thiện. Khu vệ sinh, không gian bếp đều được trang bị các thiết bị của những hãng nổi tiếng.

Các căn hộ của dự án được phát triển theo phong cách Boutique Home, kế thừa và phát triển từ phong cách The Charm Boutique Hotel đã rất thành công ở nước Anh.

Khu vực hành lang căn hộ. Ảnh phối cảnh: An Hưng

Đại diện chủ đầu tư An Hung cho biết, họ mong muốn đưa The Charm An Hưng ra thị trường không chỉ là một căn hộ chung cư mà còn là một căn hộ khách sạn. Cư dân sẽ được ở trong căn nhà đầy đủ tiện nghi, có không gian bố trí thông minh, linh hoạt.

Ngày nay, khẩu vị của lớp khách hàng hiện đại khi lựa chọn mua căn hộ không đơn thuần chỉ để ở, mà còn "mua" cả môi trường sống, không gian cảnh quan và những mối quan hệ cộng đồng. Sự ra mắt của The Charm An Hưng giúp khách hàng có thêm lựa chọn căn hộ cao cấp với sự đảm bảo pháp lý và tính hiện hữu.

Yên Chi