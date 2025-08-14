Hà Nội có thêm dự án nhà xã hội giá hơn 20 triệu đồng một m2

Dự án nhà ở xã hội tại Đông Anh, Hà Nội có giá bán khoảng 20,6 triệu đồng một m2, dự kiến hoàn thành cuối năm sau.

Thông tin về giá bán của dự án nhà ở xã hội thuộc xã Đông Anh (trước đây là xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh) được Sở Xây dựng Hà Nội công bố hôm 13/8.

Đây là dự án do Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng làm chủ đầu tư, khởi công từ cuối năm ngoái. Khu nhà xã hội này gồm 4 khối nhà cao 9 tầng, 1 tầng hầm và 1 tum.

Tổng số căn hộ để bán là 419 và 47 căn cho thuê. Các căn có diện tích 40-76,6 m2. Theo Sở Xây dựng Hà Nội, giá bán nhà xã hội tại dự án này khoảng 20,6 triệu đồng một m2. Giá này đã gồm VAT, nhưng chưa có phí bảo trì hơn 392.000 đồng mỗi m2.

Với đơn giá 20,6 triệu một m2, căn nhỏ nhất tại dự án nhà ở xã hội Uy Nỗ từ 824 triệu đồng. Căn lớn nhất có giá trị khoảng 1,57 tỷ đồng.

Như vậy, đây là dự án nhà xã hội thứ 4 tại Hà Nội có giá bán trên 20 triệu đồng một m2. Trước đó, mức giá này được ghi nhận tại các dự án Rice City Long Châu, UDIC Hạ Đình, CT01 đến CT04 tại khu đô thị Kim Hoa.

Khu nhà ở xã hội tại Uy Nỗ, Đông Anh dự kiến hoàn thành và bàn giao vào quý IV/2026. Hồ sơ đăng ký mua, thuê mua dự án này có thể được tiếp nhận từ quý này.

Nguồn cung nhà xã hội tại Hà Nội đang phục hồi nhưng giá sản phẩm lại có xu hướng tăng. Từ cuối năm ngoái đến nay, nhiều dự án nhà xã hội tại thủ đô liên tục được khởi công. Năm nay, thành phố dự kiến hoàn thành 6 dự án ở các khu vực vùng ven.

Theo đề án phát triển ít nhất 1 triệu căn nhà xã hội, Hà Nội được giao làm 56.200 căn đến hết năm 2030 - thuộc nhóm cao nhất cả nước. Riêng 2025, thủ đô phải hoàn thành 4.670 căn.

Anh Tú