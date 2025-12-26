Hà Nội có tân Chánh Văn phòng Thành ủy

Thiếu tướng Nguyễn Thành Long, Phó giám đốc Công an thành phố Hà Nội được biệt phái về công tác tại Văn phòng Thành ủy, giữ chức Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội.

Sáng 26/12, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức công bố các quyết định về công tác cán bộ. Ông Trần Thanh Hà (50 tuổi), Thành ủy viên, Chánh Văn phòng Thành ủy được điều động đến công tác tại cơ quan Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố, giữ chức vụ Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố.

Ban Thường vụ Thành ủy tiếp nhận thiếu tướng Nguyễn Thành Long (47 tuổi), Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó giám đốc Công an thành phố Hà Nội được biệt phái đến công tác tại Văn phòng Thành ủy, giữ chức Chánh Văn phòng Thành ủy.

Phó bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao quyết định cho ông Trần Thanh Hà (bên phải) và ông Nguyễn Thành Long (bên trái), sáng 26/12. Ảnh: Viết Thành

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc cho biết hai nhân sự được giao nhiệm vụ đều là cán bộ đã kinh qua nhiều vị trí, môi trường công tác, có bề dày thực tiễn, kinh nghiệm, thành tích, bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy đổi mới, quyết liệt, trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Theo Bí thư Thành ủy, ông Trần Thanh Hà từng công tác từ Trung ương đến cơ sở, có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực văn phòng. Quá trình công tác của ông gắn với Văn phòng UBND tỉnh Điện Biên, Huyện ủy Mường Ảng, Văn phòng Bộ Tài chính, Cục Kế hoạch tài chính, Ban Tổ chức Thành ủy và Văn phòng Thành ủy từ tháng 11/2021 đến nay. Năm 2021, ông được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì.

Thiếu tướng Nguyễn Thành Long công tác tại Công an thành phố từ khi tốt nghiệp Học viện An ninh nhân dân, từng làm công tác tham mưu, Trưởng Công an quận Nam Từ Liêm và được bổ nhiệm Phó giám đốc Công an thành phố tháng 7/2022. Trong quá trình công tác, ông cùng tập thể lãnh đạo Công an thành phố lập nhiều thành tích, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô; được Chủ tịch nước tặng hai Huân chương Chiến công hạng Nhì và một Huân chương Chiến công hạng Ba.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh việc Ban Thường vụ Thành ủy quyết định điều động, bổ nhiệm hai cán bộ xuất phát từ yêu cầu công tác, đồng thời thể hiện sự tin tưởng, đánh giá cao về năng lực, phẩm chất và đóng góp trong thời gian qua. Thường trực và Ban Thường vụ Thành ủy tin tưởng trên cương vị mới, hai cán bộ sẽ tiếp tục phát huy trách nhiệm, kinh nghiệm, giữ vững nguyên tắc, kỷ cương, đoàn kết nội bộ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị ông Trần Thanh Hà và ông Nguyễn Thành Long bắt tay ngay vào công việc với tinh thần khẩn trương, quyết tâm cao, phát huy vai trò điều phối, bảo đảm tiến độ, chất lượng công việc và có tư duy tham mưu chiến lược cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động của cơ quan.

Võ Hải