Hà Nội có quán bar 'tốt nhất châu Á'

The Haflington, quán bar ở Hà Nội, được các chuyên gia trong lĩnh vực nhà hàng - khách sạn đánh giá tốt nhất Việt Nam và xếp thứ 47 châu Á.

Lễ trao giải 50 Quán bar tốt nhất (50 Best Bars) của châu Á 2024 diễn ra tại khách sạn Rosewood, quận Cửu Long, Hong Kong ngày 16/7. Giải thưởng thường niên này được bình chọn bởi các thành viên trong ngành dịch vụ ăn uống, quán bar, nhà hàng, chuyên gia truyền thông, pha chế trong khu vực. Tiêu chí bình chọn dựa trên chất lượng đồ uống, dịch vụ, cảm xúc mà đồ uống và nhà hàng mang lại cho thực khách.

Bộ xương khủng long trang trí tại The Haflington. Ảnh: Facebook/The Haflington

The Haflington, quán bar nằm trên phố Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội là đại diện duy nhất của Việt Nam được vinh danh trong top 50 năm nay. Quán cũng là cái tên lần đầu xuất hiện trong danh sách. Năm 2023, Việt Nam không có đại diện vào top 50 Best Bars.

Lấy cảm hứng từ những bảo tàng lớn ở Tây Âu, The Haflington mang đến cho thực khách nơi nghỉ ngơi quyến rũ, thoát khỏi sự ồn ào của đường phố Hà Nội. Những ly cocktail cổ điển được pha chế tinh tế cùng bộ xương khủng long ấn tượng treo trên trần nhà, đồ gỗ trong quán sáng bóng là những điểm cộng mà thực khách dành cho quán. "Haflington cũng là quán bar tốt nhất Việt Nam 2024", ban tổ chức cho biết.

Một món cocktail tại quán Haflington. Ảnh: The Worlds 50 Best

Danh sách 50 Quán bar tốt nhất châu Á hằng năm vinh danh những quán bar tốt, sáng tạo nhất khu vực. Đến nay, sự kiện đã được tổ chức lần thứ 9, do tổ chức 50 Best công bố.

50 Best hoạt động trong lĩnh vực ẩm thực và đồ uống có trụ sở tại Anh, chuyên giới thiệu các xu hướng mới nhất trên thế giới, khám phá nhiều nền văn hóa ẩm thực cũng như vinh danh các nhà hàng, quán bar, đầu bếp, nhân viên pha chế. Xếp hạng của 50 Best được đánh giá uy tín ngang giải thưởng World Travel Awards trong lĩnh vực du lịch hay Skytrax của ngành hàng không và Oscar của điện ảnh. Các nhà hàng chỉ có thể giành giải cao nhất của "50 Best" một lần, sau đó được chuyển sang xếp hạng ở danh sách "Best of the Best".

Anh Minh (Theo CNN)