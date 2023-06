Hà Nội có khách sạn tốt nhất thế giới 2023

Một cơ sở lưu trú ở Hà Nội được xếp đứng thứ 16 trong top 25 khách sạn tốt nhất thế giới 2023 do Tripadvisor bình chọn.

Được ví như ốc đảo yên tĩnh ngay trung tâm Hà Nội sôi động, La Sinfonía del Rey Hotel & Spa là đại diện duy nhất của Việt Nam được Tripadvisor nhắc đến trong top 25 khách sạn tốt nhất thế giới 2023. Lần đầu tiên khách sạn được vinh danh ở hạng mục này. Năm 2022, một khách sạn ở Hà Nội cũng lọt vào top 25.

Khách sạn nằm ở khu phố cổ, cách các điểm du lịch nổi tiếng như cầu Thê Húc, hồ Hoàn Kiếm, nhà hát múa rối nước Thăng Long vài bước chân. Với thiết kế theo phong cách boutique, khách sạn 48 phòng này bắt đầu đón khách từ 2019, giá từ 2 đến 4 triệu đồng.

Quầy bar của khách sạn La Sinfonía del Rey Hotel & Spa. Ảnh: Tripadvisor

Quán quân năm nay thuộc về Rambagh Palace ở thành phố hồng Jaipur, Ấn Độ. Các khách sạn châu Á khác nằm trong top 25 gồm: Ozen Reserve Bolifushi (Maldives), The Ritz-Carlton (Hong Kong), JW Marriott Marquis (Dubai), Padma Resort Ubud (Indonesia).

Top 25 khách sạn nằm trong khuôn khổ giải thưởng thường niên Travelers' Choice Best of the Best Awards. Ngoài top tốt nhất thế giới, Tripadvisor cũng xếp hạng các khách sạn tốt nhất khu vực, quốc gia. Các hạng mục được công bố lần lượt vào cuối tháng 5. Thời gian bình chọn trong 12 tháng (tính đến thời điểm công bố).

Thứ hạng dựa trên số lượng bình chọn từ đội ngũ chuyên gia, du khách. Người đánh giá phải có trải nghiệm thực tế. Phản hồi, chấm sao phải công khai trên trang web và không được phép xóa hay sửa chữa sau khi bình luận.

Các tiêu chí bình chọn dựa trên vị trí của khách sạn (có thuận tiện tiếp cận không, diện tích, phong cảnh xung quanh), độ sạch sẽ, sự thân thiện của nhân viên và giá tiền bỏ ra có tương ứng với những gì khách được nhận lại không.

Anh Minh (Theo Tripadvisor)