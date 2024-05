Hà Nội có 23 trường chất lượng cao

Hà Nội17 trường công lập, 6 trường tư thục công nhận đạt tiêu chí chất lượng cao, tăng 4 so với năm 2019.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội hôm 23/5 công bố danh sách 23 trường chất lượng cao. Trong đó, bậc mầm non và tiểu học nhiều nhất, lần lượt với 7 và 6 trường, hệ THCS có 5, còn lại 2-3 trường.

Danh sách trường chất lượng cao của Hà Nội:

Mầm non

1. Mầm non 20/10 - Hoàn Kiếm

2. Việt Triệu (trực thuộc Sở)

3. Mầm non B (trực thuộc Sở)

4. Việt Bun - Hai Bà Trưng

5. Mai Dịch - Cầu Giấy

6. Đô thị Sài Đồng - Long Biên

7. Đô thị Việt Hưng - Long Biên

Tiểu học

8. Đoàn Thị Điểm - Nam Từ Liêm

9. Lê Quý Đôn - Nam Từ Liêm

10. Nguyễn Siêu - Cầu Giấy

11. Đô thị Sài Đồng - Long Biên

12. Nam Từ Liêm

13. Tràng An - Hoàn Kiếm

THCS

14. Nam Từ Liêm

15. Thanh Xuân

16. Cầu Giấy

17. Lê Lợi - Hà Đông

18. Chu Văn An - Long Biên

THPT

19. Phan Huy Chú - Đống Đa

20. Lê Lợi

Liên cấp

21. THCS và THPT Nguyễn Siêu

22. THCS và THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

23. Tiểu học và THCS Ngôi sao - Thanh Xuân.

Xét theo loại hình, sáu trường ở khu vực ngoài công lập, gồm ba trường liên cấp và ba trường tiểu học (Đoàn Thị Điểm, Lê Quý Đôn, Nguyễn Siêu). Trong các trường công, THPT Phan Huy Chú - Đống Đa tự chủ hoàn toàn, còn lại tự chủ một phần.

So với năm 2019, số trường chất lượng cao ở Hà Nội tăng 5. Những cái tên mới là THCS Chu Văn An (Thanh Trì), THPT Lê Lợi (Hà Đông), THCS Đoàn Thị Điểm, Lê Quý Đôn (Nam Từ Liêm). Hệ THCS của trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam không còn góp mặt trong danh sách, do năm nay dừng tuyển sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo Luật thủ đô, Hà Nội có thể xây dựng trường chất lượng cao với các tiêu chí về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, chương trình, phương pháp giảng dạy và dịch vụ giáo dục.

Mức trần học phí với nhóm trường này hiện là 5,1-6,1 triệu đồng một tháng, mức cụ thể do HĐND quận, huyện phê duyệt. Trong khi, học phí trường công bình thường từ 19.000 đến 217.000 đồng.

Ngoài ra, trường THCS chất lượng cao được tuyển trái tuyến. Nếu số học sinh đăng ký vượt quá chỉ tiêu, trường có thể xét tuyển bằng học bạ, các giải thưởng hoặc kết hợp với thi.

Học sinh trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa, Hà Nội. Ảnh: Fanpage nhà trường

Thanh Hằng