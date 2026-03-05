Hà Nội chuyển đổi hơn 4 ha đất công nghiệp phía nam để xây nhà thấp tầng

Gần 4,4 ha đất tại phường Chương Mỹ được chuyển mục đích sử dụng để thực hiện Khu nhà ở Tiên Phương.

Theo quyết định ngày 2/3 của UBND TP Hà Nội, Công ty cổ phần Tập đoàn Phú Mỹ được chuyển đổi mục đích sử dụng gần 4,4 ha đất tại xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ (nay thuộc phường Chương Mỹ).

Khu này vốn là đất khu công nghiệp được quy hoạch làm dự án Khu nhà ở Tiên Phương. Trong tổng diện tích gần 4,4 ha, có hơn 2,6 ha đất ở để xây nhà thấp tầng được Nhà nước thu tiền sử dụng đất.

Còn lại hơn 1,7 ha để xây hạ tầng kỹ thuật gồm cây xanh, vườn hoa, bãi đỗ xe công cộng và đất giao thông. Diện tích này được miễn tiền sử dụng đất và chủ đầu tư sẽ phải bàn giao cho địa phương sau khi hoàn thành.

UBND thành phố giao công ty Phú Mỹ định vị công trình xây dựng đúng theo quy hoạch và đảm bảo tiến độ triển khai.

Khu nhà ở Tiên Phương nằm giáp khu công nghiệp Phú Nghĩa với tổng diện tích 4,4 ha. Dự án cung cấp gần 350 căn nhà liền kề với quy mô dân số khoảng 1.400-1.500 người.

Được thành lập năm 2001, Phú Mỹ Group có thế mạnh đầu tư phát triển hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, xây dựng nhà ở, hạ tầng giao thông tại phía Bắc. Doanh nghiệp được biết đến là chủ đầu tư Khu nhà ở Phú Mỹ (Hà Đông), Khu công nghiệp Phú Nghĩa (Chương Mỹ), cầu Văn Lang (Phú Thọ)...

Thời gian qua, nguồn cung nhà ở thương mại tại Hà Nội liên tục được bổ sung với giá bán neo cao. Theo hãng dịch vụ bất động sản CBRE, tổng nguồn cung mới nhà liền thổ trong 2025 tại Thủ đô đạt hơn 3.800 căn, mức mở bán hàng năm khá lớn. Năm nay, thành phố dự báo đón thêm khoảng 6.600 căn mở bán mới, gấp hơn 1,7 lần năm ngoái.

Ngọc Diễm