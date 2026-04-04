Hà Nội chưa có chủ trương miễn phí xe buýt toàn dân

Thành phố đang miễn tiền vé sử dụng phương tiện vận tải công cộng khối lượng lớn (xe buýt, tàu điện) cho một số nhóm và chưa chủ trương áp dụng với toàn dân, theo Sở Xây dựng TP Hà Nội.

Ngày 3/4, Sở Xây dựng TP Hà Nội cho biết thông tin thành phố miễn phí xe buýt toàn dân là chưa đúng, gây hiểu nhầm trong dư luận. Thành phố chưa có chủ trương này mà đã và đang thực hiện chính sách miễn tiền vé sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn đối với người có công, người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em dưới 6 tuổi, nhân khẩu thuộc hộ nghèo.

Hà Nội đang khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để trình Quốc hội xem xét ban hành Nghị quyết thông qua Luật Thủ đô sửa đổi. Sau khi Luật có hiệu lực, thành phố sẽ cụ thể hóa nội dung, trong đó cập nhật, bổ sung chính sách hỗ trợ, khuyến khích người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng để góp phần giảm ùn tắc, ô nhiễm môi trường.

Hà Nôj đang thực hiện chủ trương chuyển đổi 100% xe buýt sang sử dụng năng lượng xanh trước năm 2030.

Hà Nội đang miễn tiền vé sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn theo Nghị quyết số 07/2019 của HĐND. Ngoài nhóm được miễn phí xe buýt, tàu điện, thành phố hỗ trợ 50% giá vé tháng đối với học sinh, sinh viên, công nhân các khu công nghiệp; hỗ trợ 30% giá vé tháng đối với cán bộ, nhân viên tại các văn phòng công sở, doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp mua vé tháng theo hình thức tập thể; hỗ trợ 100% giá vé trong 15 ngày đầu kể từ khi các tuyến đường sắt đô thị bắt đầu vận hành thương mại.

Bên cạnh đó, người sử dụng xe buýt, tàu điện được ngân sách thành phố trợ giá với giá vé phù hợp. Hiện mỗi năm thành phố chi ngân sách hàng nghìn tỷ đồng để trợ giá cho xe buýt, từ mức trung bình 1.370 tỷ đồng/năm giai đoạn 2015-2019 lên 2.750 tỷ đồng vào năm 2023.

Hà Nội hiện có 154 tuyến xe buýt, trong đó 132 tuyến trợ giá, 8 tuyến không trợ giá, 12 tuyến kế cận và 2 tuyến city tour, phủ đến hầu hết 126 xã phường toàn thành phố. Đối với tàu điện, đang có hai tuyến hoạt động là Cát Linh - Hà Đông và đoạn trên cao tuyến Nhổn - ga Hà Nội (từ Đại học Công nghiệp Hà Nội tới Đại học Giao thông Vận tải).

Trước đó ngày 1/4, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang cho biết thành phố sẽ miễn vé toàn bộ hơn 100 tuyến xe buýt nội tỉnh, đồng thời tính toán bổ sung hạ tầng, tăng tần suất khai thác đáp ứng nhu cầu tăng cao khi chính sách áp dụng.

