Hà Nội chọn xong nhà đầu tư làm công viên dọc sông Tô Lịch

Hà Nội đã chọn được nhà đầu tư thực hiện dự án cải tạo, chỉnh trang và xây dựng công viên dọc hai bên sông Tô Lịch, dự kiến khởi công ngày 19/12.

UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết công viên dọc hai bên sông Tô Lịch theo hình thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao. Nhà đầu tư trúng thầu là Công ty cổ phần Tập đoàn Mặt Trời.

Dự án triển khai dọc tuyến sông Tô Lịch, đi qua nhiều phường trung tâm và phía nam thành phố như Ngọc Hà, Nghĩa Đô, Láng, Giảng Võ, Cầu Giấy, Yên Hòa, Thanh Xuân, Đống Đa, Khương Đình, Định Công, Thanh Liệt và Hoàng Liệt. Thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2025 đến 2028.

Thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, trình UBND thành phố phê duyệt dự án và dự thảo hợp đồng; đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan theo dõi, kiểm tra, giám sát và hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình hoàn tất thủ tục.

Trước đó đầu tháng 11, HĐND TP Hà Nội thông qua chủ trương đầu tư dự án với tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 4.600 tỷ đồng.

Phối cảnh dự án công viên dọc hai bờ sông Tô Lịch.

Dự án gồm nhiều hạng mục như đường dạo ven sông, quảng trường, vỉa hè, sân thể thao, sân chơi, bãi đỗ xe, không gian cho người đi bộ; công trình dịch vụ, điểm nhấn kiến trúc và công trình phụ trợ. Hệ thống cây xanh gồm cây bóng mát lớn ven sông, cây bụi, thảm cỏ, cây thủy sinh, giàn che. Các tiện ích gồm ghế ngồi, thùng rác, thiết bị thể dục ngoài trời, khu vui chơi trẻ em, tượng trang trí và chiếu sáng.

Theo kế hoạch, ngày 19/12, Hà Nội sẽ tổ chức khởi công, khánh thành 7 dự án, công trình quy mô lớn trên địa bàn, trong đó có dự án công viên dọc hai bên sông Tô Lịch.

Sông Tô Lịch dài 13,4 km, bắt đầu từ mương Nghĩa Đô (đường Hoàng Quốc Việt), chảy qua nhiều phường trước khi thoát ra sông Nhuệ qua đập Thanh Liệt hoặc ra sông Hồng qua trạm bơm Yên Sở. Trước đây, Tô Lịch là một nhánh của sông Hồng nhưng nhiều năm qua bị ô nhiễm nặng do thiếu nguồn nước sạch, chủ yếu tiếp nhận nước thải sinh hoạt và nước mưa.

Thời gian qua, Hà Nội đã triển khai nhiều biện pháp cải thiện môi trường sông Tô Lịch như thu gom nước thải, nạo vét lòng sông, chỉnh trang hai bên bờ và bổ sung nguồn nước sạch - tức bơm thêm nước từ Hồ Tây và Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá để duy trì dòng chảy, pha loãng ô nhiễm. Hiện việc bổ sung nguồn nước cho sông từ các nguồn này đã được hoàn thành.

Phối cảnh dự án công viên ven sông Tô Lịch.

Võ Hải