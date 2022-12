Hà Nội cho học sinh nghỉ khi rét dưới 10 độ C

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu lùi giờ vào lớp hoặc cho học sinh nghỉ khi nhiệt độ ngoài trời dưới 10 độ C.

Theo hướng dẫn phòng, chống rét cho học sinh tối 19/12, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết trẻ mầm non, học sinh tiểu học được nghỉ nếu trời rét dưới 10 độ C, còn THCS dưới 7 độ C. "Căn cứ thời tiết của từng địa phương, các trường có thể điều chỉnh thời gian học để học sinh không phải đến trường quá sớm. Nếu học sinh đến muộn vì lý do thời tiết, cần linh hoạt giải quyết để các em được vào học", công văn của Sở nêu.

30 quận, huyện được yêu cầu kiểm tra và kịp thời sửa chữa phòng học, phòng chức năng để tránh gió lùa, đủ ánh sáng và giữ ấm cho học sinh. Với các trường tổ chức bán trú, đồ ăn phải nóng sốt, chỗ nghỉ trưa đủ ấm.

Những ngày trời rét, các trường không tổ chức các hoạt động tập trung học sinh ngoài trời. Nhà trường phải phối hợp với phụ huynh, nhắc các em mặc ấm và không bắt buộc mặc đồng phục trong những ngày này.

Học sinh lớp 1, trường Tiểu học Ngô Sĩ Kiện, huyện Thanh Trì (Hà Nội), trong buổi đầu đến trường sau 9 tháng học online vì Covid-19, ngày 10/2/2022. Ảnh: Phạm Chiểu

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, đợt không khí lạnh cường độ mạnh bắt đầu ảnh hưởng tới miền Bắc từ 17/12. Trời chuyển rét đậm, rét hại (nhiệt độ trung bình ngày từ 15 và 13 độ C trở xuống).

6h sáng hôm nay, nhiệt độ đo được ở Đồng Văn (Hà Giang) là 1,8 - thấp nhất cả nước. Tại Hà Nội, Ba Vì là khu vực có nền nhiệt thấp nhất với 7,3 độ C, Hà Đông 9 độ. Dù vậy, ông Phùng Ngọc Oanh, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo Ba Vì, cho biết không trường nào trong huyện cho học sinh nghỉ học, một số nơi lùi giờ vào lớp do có nắng, thời tiết ấm lên.

Tại bản tin lúc 15h30, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng đến miền Bắc vào đêm 20/12, vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6-9 độ, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ.

Đơn vị này dự báo nhiệt độ tại Hà Nội ngày mai dao động 8-11. Theo khung mà Sở Giáo dục và Đào tạo đưa ra, trẻ mầm non và học sinh tiểu học tại một số khu vực có thể được nghỉ học.

Thanh Hằng