Hà Nội chi gần 5.600 tỷ đồng làm công trình khẩn cấp chống úng ngập

TP Hà Nội quyết định triển khai 10 dự án khẩn cấp chống úng ngập, tổng mức đầu tư gần 5.600 tỷ đồng để tăng tiêu thoát nước và ứng phó thiên tai trước mùa mưa 2026.

UBND thành phố Hà Nội vừa báo cáo HĐND thành phố về việc triển khai các dự án đầu tư công khẩn cấp nhằm kịp thời xử lý tình trạng úng ngập trên địa bàn.

Theo báo cáo, thời gian qua, Hà Nội xảy ra nhiều đợt úng ngập diện rộng, kéo dài do ảnh hưởng của bão, gây thiệt hại lớn về tài sản và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân. Qua rà soát, thành phố xác định 6 nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng ngập úng nặng.

Thứ nhất là hệ thống thoát nước và các công trình đầu mối tiêu thoát nước chưa được đầu tư đồng bộ, tiến độ chậm. Khu vực nội thành có diện tích hơn 313 km2 nhưng hiện chỉ khoảng 77,5 km2 thuộc lưu vực sông Tô Lịch được đầu tư hệ thống thoát nước, đạt 24,7%.

Thứ hai là các nguồn tiêu và trạm bơm đầu mối đầu tư chậm. Tổng công suất yêu cầu của các công trình đầu mối thoát nước thuộc vùng Tả Đáy là 811,5 m3/s, song hiện mới đạt khoảng 164,5 m3/s, tương đương 20%.

Nguyên nhân thứ ba là trạm bơm Yên Nghĩa có công suất thiết kế 120 m3/s chưa phát huy hiệu quả do thiếu hệ thống hồ điều hòa, kênh La Khê dẫn nước về trạm chưa hoàn chỉnh, kênh xả ra sông Đáy không đạt công suất khi mực nước sông dâng cao. Trong khi đó, công trình đầu mối Liên Mạc công suất 170 m3/s đang thi công, việc tiêu thoát nước khu vực đô thị ngoài nội đô vẫn phụ thuộc nhiều vào mực nước sông Nhuệ.

Thứ tư là các hồ điều hòa theo quy hoạch triển khai chưa đồng bộ. Tổng diện tích hồ điều hòa theo quy hoạch khoảng 5.405 ha, song hiện mới đạt khoảng 1.010 ha, tương đương 18,7%.

Thứ năm là công tác đầu tư và quản lý hệ thống thoát nước tại một số đô thị mới chưa đồng bộ; hệ thống thoát nước nội khu đã xây dựng nhưng chưa khớp nối với hệ thống tiêu thoát nước chung.

Cuối cùng, cao độ nền của nhiều khu vực phát triển mới không đồng bộ với khu vực xung quanh. Một số khu đô thị có cốt nền thấp, khi mưa lớn nước dồn nhanh gây ngập cục bộ, trong khi các nguồn xả và trạm bơm đầu mối chưa được đầu tư đầy đủ.

Trước thực trạng đó, thành phố cho rằng việc xây dựng các công trình khẩn cấp là cần thiết nhằm tăng cường năng lực tiêu thoát nước, ứng phó thiên tai, bảo đảm nguồn nước sạch, duy trì dòng chảy sông Tô Lịch và cải thiện tình trạng ô nhiễm sông hồ.

Theo tham mưu của Sở Xây dựng, UBND thành phố đã ban hành 10 quyết định lệnh xây dựng công trình khẩn cấp với tổng mức đầu tư dự kiến gần 5.600 tỷ đồng. Hà Nội cũng chỉ đạo ưu tiên bố trí nguồn lực, rút ngắn thủ tục đầu tư, bảo đảm các hạng mục chính của 10 dự án cơ bản hoàn thành trước mùa mưa bão năm 2026.

10 dự án khẩn cấp chống úng ngập của TP Hà Nội:

STT Tên dự án Tổng mức đầu tư (tỷ đồng) Thời gian hoàn thành 1 Cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới một số hạng mục công trình tiêu thoát nước để xử lý úng ngập tại khu đô thị Resco, Ecohome, Tây Hồ Tây, Đoàn ngoại giao, Ciputra, khu vực Võ Chí Công, Long Biên, Đông Anh, Gia Lâm 262 Quý II/2026 2 Cải tạo tuyến kênh Thụy Phương xử lý khẩn cấp bổ cập nước sông Tô Lịch và tăng cường giải quyết úng ngập cục bộ khu vực Resco, Ecohome, Đoàn ngoại giao, Tây hồ Tây, Ciputra và lân cận 869 Quý III/2026 3 Cải tạo tuyến hạ lưu Kim Ngưu nối sông Tô Lịch với Trạm bơm Yên Sở 700 Quý III/2026 4 Cải tạo nâng công suất một số trạm bơm hiện có, kết hợp lắp đặt một số trạm bơm dã chiến và cải tạo, xây dựng mới một số tuyến cống, rãnh thoát nước để giải quyết úng ngập khu vực dọc Đại lộ Thăng Long 163 Quý II/2026 5 Đầu tư xây dựng Hồ điều hòa Phú Đô, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội 800 Quý IV/2026 6 Đầu tư xây dựng hồ điều hòa Yên Nghĩa 2, xã An Khánh, thành phố Hà Nội 250 Quý IV/2026 7 Xây dựng, lắp đặt bổ sung một số trạm bơm hồ, bể điều tiết, hệ thống đường ống thoát nước lưu vực Tô Lịch, Tả Nhuệ 590 Quý II/2026 8 Đầu tư xây dựng hồ điều hòa Thụy Phương 2, phường Đông Ngạc, thành phố Hà Nội 717 Quý IV/2026 9 Đầu tư xây dựng hồ điều hòa Yên Nghĩa 1, xã An Khánh, thành phố Hà Nội 858 Quý IV/2026 10 Đầu tư xây dựng Hồ đầu mối Mễ Trì (Hồ Đồng Bông 2, phường Đại Mỗ) 370 Quý IV/2026

