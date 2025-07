Hà Nội chi 3.000 tỷ đồng hỗ trợ bữa trưa cho học sinh tiểu học

768.000 học sinh tiểu học ở Hà Nội, gồm cả công lập và tư thục, sẽ được hỗ trợ 20.000-30.000 đồng bữa ăn trưa mỗi ngày từ năm học 2025-2026.

Chiều 9/7, HĐND TP Hà Nội thông qua Nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học trên địa bàn năm học 2025-2026. Theo đó, học sinh tiểu học đang học tại cơ sở giáo dục ở xã miền núi và xã thuộc bãi giữa sông Hồng được hỗ trợ 30.000 đồng/em/ngày.

Học sinh tiểu học đang theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn còn lại được hỗ trợ là 20.000 đồng/em/ngày. Trường hợp phụ huynh và nhà trường thống nhất mức tiền ăn cao hơn so với mức nhà nước hỗ trợ thì phần chênh lệch sẽ thu của người học (đảm bảo mức ăn tối thiểu 30.000 đồng/em/ngày).

Thời gian hỗ trợ trong năm học 2025-2026, theo số ngày ăn thực tế, không quá 9 tháng. Theo tính toán của Sở Giáo dục và Đào tạo, khoảng 768.000 học sinh (công lập 707.720; tư thục 60.270 học sinh) được hỗ trợ. Nguồn kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước, dự kiến hơn 3.060 tỷ đồng.

Theo thống kê của ngành giáo dục, thành phố hiện nay có 778 trường tiểu học, trong đó 703 trường tổ chức bán trú, chiếm 90,4%.

Khai giảng năm học mới 2024-2025 của Trường Tiểu học Đại Thịnh A, Xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh cũ. Ảnh: Phạm Hùng

Trong dự thảo tờ trình trước đó, thành phố lý giải việc chưa hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh học tại các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài do phần lớn các em là người nước ngoài, thuộc gia đình có điều kiện kinh tế, sẵn sàng chi trả mức học phí và bữa ăn bán trú cao hơn rất nhiều lần so với cơ sở giáo dục công lập và tư thục. Học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục này thường xuyên biến động do phụ thuộc vào thời gian công tác và cư trú của cha mẹ tại Việt Nam.

Tại phiên chất vấn của HĐND thành phố sáng 9/7, Phó chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà thông tin Hà Nội đang tổ chức thí điểm mô hình bữa ăn bán trú cho học sinh theo hướng tổ chức tập trung suất ăn sẵn nhằm kiểm soát toàn bộ quá trình và giảm khâu trung gian. Thành phố sẽ kiểm soát chặt chẽ nguyên liệu đầu vào khi cung cấp chuỗi thức ăn; quy trình chế biến cũng như xây dựng thực đơn bảo đảm dinh dưỡng, phù hợp với lứa tuổi...

Chính quyền TP Hà Nội cho biết việc xây dựng chính sách hỗ trợ nhằm thực hiện ý kiến gợi mở của Tổng Bí thư Tô Lâm tại cuộc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 15 ngày 17/4/2025 và tiếp tục quan tâm chăm lo sự nghiệp giáo dục, chính sách học đường, bảo đảm chất lượng dạy và học, tạo mọi điều kiện học tập tốt nhất cho trẻ em Thủ đô.

Võ Hải