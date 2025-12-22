Hà Nội chặt cây, xén hè mở rộng các nút giao thông

Hà Nội cải tạo hạ tầng, xén hè, chặt cây, tổ chức giao thông tại 12 nút giao để giảm ùn tắc, trong đó có Lê Văn Lương - Hoàng Minh Giám - Nguyễn Tuân.

Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Sở Xây dựng, đang triển khai dự án cải tạo, điều chỉnh tổ chức giao thông tại nút Lê Văn Lương - Hoàng Minh Giám - Nguyễn Tuân nhằm bảo đảm an toàn giao thông, giảm ùn tắc và đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Theo quyết định phê duyệt, dự án gồm các hạng mục di chuyển đèn tín hiệu giao thông, đèn chiếu sáng; điều chỉnh tổ chức giao thông, sơn kẻ đường, lắp đặt biển báo; di dời cây xanh trong phạm vi mở rộng mặt đường; đồng thời cải tạo hệ thống thoát nước tại khu vực bị ảnh hưởng.

Trong phạm vi mở rộng mặt đường Lê Văn Lương và Hoàng Minh Giám, có 52 cây xanh phải di dời hoặc chặt hạ. Những ngày qua, đơn vị thi công đã cắt tỉa, chuẩn bị di dời khoảng 40 cây. Riêng hàng cây hoa sữa bị chặt hạ do có đường kính lớn, già cỗi, không bảo đảm khả năng sống nếu đánh chuyển.

Nút giao Lê Văn Lương - Hoàng Minh Giám - Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân, có mật độ phương tiện lớn, thường xuyên ùn tắc vào giờ cao điểm. Tuyến buýt nhanh BRT Kim Mã - bến xe Yên Nghĩa cũng lưu thông qua khu vực này. Theo cơ quan chức năng, vỉa hè quanh nút giao tương đối rộng nên việc xén bớt hè không ảnh hưởng đến người đi bộ.

Ngoài nút giao trên, Sở Xây dựng đang cải tạo hạ tầng, điều chỉnh tổ chức giao thông tại 11 nút giao khác. Đến nay, 9 trong tổng số 12 công trình đã hoàn thành hoặc cơ bản hoàn thành, phát huy hiệu quả đầu tư; 3 công trình còn lại dự kiến hoàn thành trước ngày 31/12.

Các nút giao đã hoàn thành cải tạo gồm Đình Thôn - Phạm Hùng; Vũ Quỳnh - Mễ Trì; đường Nguyễn Xiển đoạn ngõ 171; đường Minh Khai khu vực ngõ Hòa Bình 7; Chu Huy Mân - Nguyễn Lam; Cổ Linh - Thạch Bàn; Minh Khai khu vực gầm cầu Vĩnh Tuy - phố Mạc Thị Bưởi; Huỳnh Thúc Kháng - Nguyễn Chí Thanh; tuyến Phan Trọng Tuệ - Cầu Bươu - Phúc La.

Ba công trình đang tiếp tục thi công là nút Lê Văn Lương - Hoàng Minh Giám - Nguyễn Tuân; Ngụy Như Kon Tum - Vũ Trọng Phụng và nút giao đường Võ Văn Kiệt với đường vào khu công nghiệp Quang Minh.

Theo Sở Xây dựng, qua theo dõi thực tế, các nút giao và trục đường đã cải tạo giúp phương tiện lưu thông thuận lợi hơn, góp phần giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố.

Việc xén vỉa hè, dải phân cách để mở rộng mặt đường đã được Hà Nội triển khai từ năm 2015. Nhiều tuyến đường đã được cải tạo theo hình thức này như Khuất Duy Tiến, Phạm Hùng, Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh, Liễu Giai - Kim Mã.

Hàng cây xanh trên đường Hoàng Minh Giám được cắt tỉa để di dời. Ảnh: Võ Hải

Võ Hải