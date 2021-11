Hà Nội cách ly F1 tại nhà như thế nào?

Chính quyền phường ở thủ đô dựng rào chắn, đặt biển báo và bố trí người giám sát suốt 24h hàng ngày với những người cách ly tại nhà.

Chiều 16/11, chị Thu, 49 tuổi, một trường hợp F1 ở đường Lương Thế Vinh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đặt shipper giao thực phẩm, chuẩn bị cơm tối. Túi thực phẩm bọc kín đặt trên ghế ngoài hàng rào sắt, phía trên treo tấm biển "điểm cách ly y tế" và lịch trực của 10 thành viên tổ covid cộng đồng, cảnh sát khu vực.

Một thành viên của tổ Covid cộng đồng phường Trung Văn xịt khử khuẩn, sau đó đứng xa 5 mét, gọi điện để chị Thu ra lấy đồ. Ngôi nhà bốn tầng của chị Thu có mặt sàn rộng hơn 160 m2, chia thành 7 phòng riêng, là nơi sinh sống của sáu người trong gia đình.

Thành viên tổ Covid cộng đồng phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm khử khuẩn đồ tiếp tế cho một gia đình F1 cách ly tại nhà ở đường Lương Thế Vinh, chiều 16/11. Ảnh: Tất Định.

Mười ngày trước, con trai của chị Thu xét nghiệm dương tính với Covid-19 sau khi trở về từ TP HCM, được đưa vào bệnh viện điều trị. Lực lượng liên ngành của phường Trung Văn đến điều tra dịch tễ, gia đình chị có bố mẹ trên 70 tuổi (đã tiêm hai mũi vaccine) và cháu nhỏ 7 tuổi, đủ điều kiện để cách ly y tế tại nhà. Đây cũng là điểm cách ly y tế tại nhà đầu tiên của phường Trung Văn.

"Tôi vẫn có thể làm việc trực tuyến, kèm cặp cháu học và chăm sóc bố mẹ. Sinh hoạt của gia đình không có nhiều xáo trộn. Tôi thấy cách ly tai nhà như thế này an toàn hơn đi cách ly tập trung", chị Thu nói.

Ông Nguyễn Đắc Long, Chủ tịch UBND phường Trung Văn, đánh giá mô hình cách ly y tế tại nhà giúp tránh được tâm lý hoang mang cho người bệnh, người nhà, giảm tải cho các điểm cách ly tập trung.

Theo ông Long, để thực hiện tốt mô hình thí điểm này cần có sự đồng thuận của người dân trong khu vực; cùng với đó, việc cử người giám sát, hỗ trợ F1 suốt 24h trong ngày là bắt buộc để đảm bảo an toàn cho cộng đồng. Tuy nhiên, việc này cũng gây áp lực rất lớn cho lực lượng phòng chống dịch cơ sở.

"Ngoài việc giám sát F1, chúng tôi phải chia người để thực hiện các nhiệm vụ khác như tiêm vaccine, khoanh vùng điều tra dịch tễ. Khi số lượng F1 cách ly tại nhà tăng lên sẽ là thách thức lớn cho chính quyền địa phương", ông Long nói và cho hay hiện cán bộ, nhân viên phường có hơn 20 người, trong suốt đợt dịch họ phải kiêm nhiệm nhiều vị trí.

Phường Quang Trung hiện có số F1 đang được cách ly tại nhà nhiều nhất của quận Hà Đông với 17 người. Suốt 10 ngày qua, ông Trương Trung Lễ, Tổ trưởng dân phố 12 (phường Quang Trung), cùng với công an khu vực thường xuyên kiểm tra khu vực có nhà một F1 trong tổ dân phố để nhắc nhở. Trước cửa nhà, lực lượng chức năng giăng dây, đặt tấm biển ghi dòng chữ khu vực phong toả. Bên trong, những người cách ly vẫn sinh hoạt bình thường, mọi yêu cầu về nhu yếu phẩm đều được đáp ứng.

"Tôi nghĩ cách ly F1 tại nhà rất phù hợp, những trường hợp đủ điều kiện nên khuyến khích áp dụng. Nhưng điều này còn phải phụ thuộc vào sự quản lý của tổ dân phố có tốt hay không", ông Trương Trung Lễ nói.

Theo ông Hoàng Văn Tám, Chủ tịch UBND phường, cách đây 10 ngày, các trường hợp F1 trên địa bàn đều phải đi cách ly tập trung, song ở thời điểm đó quận chưa chuẩn bị xong chỗ cách ly. "Lúc đầu chúng tôi cũng muốn chuyển các F1 đi cách ly tập trung, nhưng đến nay khi áp dụng cách ly tại nhà, áp lực không còn lớn khi tất cả đều đã âm tính hai lần", ông Tám cho hay.

Điểm cách ly F1 tại nhà ở phường Quang Trung, quận Hà Đông ngày 16/11. Ảnh: Phạm Chiểu.

Trong các F1 cách ly tại nhà ở phường Quang Trung, có một số phụ nữ mang thai, gia đình có con nhỏ... "Quá trình cách ly 17 F1 tại nhà, hàng ngày chúng tôi cử cán bộ y tế xuống kiểm tra, tư vấn, thu gom rác thải", ông Tám nói.

Tại quận Hà Đông, bà Lê Thị Thanh Bình - Trưởng phòng Y tế quận, cho biết thời gian qua quận vẫn đưa F1 đi cách ly tập trung, song nhóm người cao tuổi, phụ nữ có thai và trẻ em được tạo điều kiện cách ly tại nhà. "Những người có bệnh nền nhưng gia đình không đủ điều kiện về cơ sở vật chất thì vẫn phải đi cách ly tập trung, trừ những trường hợp thật sự đặc biệt", bà Bình cho biết.

Ông Trương Kỳ Phong – Giám đốc Trung tâm y tế quận Hà Đông, thông tin thêm trên địa bàn quận hiện có khoảng 70 F1 cách ly tại nhà, trải rộng gần như ở tất cả các phường. "Quận triển khai thí điểm cách ly F1 tại nhà được khoảng một tuần nay", ông Phong nói.

Hiện quận Hà Đông đang sử dụng khu ký túc xá Trường Đại học Đại Nam, phố Xốm, phường Phú Lãm, làm nơi cách ly tập trung F1 với quy mô tối đa 320 người. Toàn quận có 3 khu dân cư cách ly y tế gồm tầng 7, chung cư HH2H Xuân Mai (phường Yên Nghĩa), tổ dân phố 3 (phường Yên Nghĩa) và khu đất dịch vụ Cây Quýt, Tổ dân phổ 5 (phường La Khê).

Theo ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, một số quận, huyện đã bắt đầu cách ly tại nhà đối với các F1 thuộc 4 nhóm: Người già, người có bệnh nền, trẻ em, phụ nữ mang thai nếu đảm bảo đủ các điều kiện về cơ sở vật chất.

Để được cách ly tại nhà, gia đình F1 phải đảm bảm điều kiện phòng riêng, nhà vệ sinh riêng; có người chăm sóc, thu gom, xử lý rác thải. Các F1 cách ly tại nhà sẽ được xét nghiệm Covid-19 định kì.

Ngoài ra, ông Tuấn cũng cho biết, UBND TP Hà Nội cũng vừa đồng ý cho phép 12 khách sạn được tiếp nhận cách ly F1 do người cách ly tự nguyện chi trả phí (áp dụng từ 15/11). Các khách sạn gồm: Hòa Bình; Mường Thanh Hà Nội Grand Centre; Sofitel Legend Metropole HaNoi; Silk Path Hà Nội; Hilton Garden Inn; Hilton Hanoi Opera; Bình An 1; Bình An 2; Bình An 3; Grand Vista; Lake Side; Mường Thanh Grand Xa La.

Chiều 16/11, Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh ký, ban hành công điện số 23 về tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, thành phố tiếp tục cách ly tập trung F1 (14 ngày) và thí điểm cách ly tại nhà đối với các trường hợp đủ điều kiện theo quy định của Bộ Y tế và hướng dẫn của Sở Y tế.

Trường hợp không đủ điều kiện cách ly tại nhà, thành phố yêu cầu bắt buộc cách ly tập trung hoặc tự nguyện cách ly tại khách sạn (cam kết chi trả kinh phí). Thời gian thí điểm đến khi có thông báo mới của thành phố.

Một tuần qua, bình quân mỗi ngày Hà Nội ghi nhận hơn 60 F0. Toàn thành phố có 14 chùm ca bệnh và vẫn còn hơn 120 điểm phong tỏa phòng, chống Covid-19. Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội dự báo, số ca F0 phát sinh trong những ngày tới sẽ tiếp tục tăng cao do các nguồn lây đã tồn tại trong cộng đồng và nhiều người dân trở về từ các địa phương có dịch.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ 4 là 6.481 ca, trong đó số ghi nhận ngoài cộng đồng 2.346, số mắc đã được cách ly 4.135.

