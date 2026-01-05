Hà Nội bầu bổ sung 3 Ủy viên UBND thành phố

HĐND TP Hà Nội đã bầu bổ sung 3 Ủy viên UBND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026, gồm Chánh Văn phòng UBND thành phố và Giám đốc 2 sở nhằm kiện toàn bộ máy chính quyền.

Chiều 5/1, HĐND TP Hà Nội tổ chức kỳ họp thứ 30, kỳ họp chuyên đề về công tác nhân sự. Tại kỳ họp, HĐND thành phố bầu bổ sung Ủy viên UBND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 đối với các ông Nguyễn Tiến Thiết, Phạm Tuấn Long và Nguyễn Trọng Diện.

Trước đó, ông Nguyễn Tiến Thiết (47 tuổi), Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Ứng Hòa, Chủ tịch HĐND xã Ứng Hòa đã được bổ nhiệm Chánh Văn phòng UBND thành phố. Ông Phạm Tuấn Long (50 tuổi), Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Cửa Nam, Chủ tịch HĐND phường Cửa Nam, đã nhậm chức Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao. Ông Nguyễn Trọng Diện (52 tuổi), Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh, cũng đã đảm nhiệm Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội.

Lãnh đạo HĐND, UBND thành phố tặng hoa chúc mừng các nhân sự được tín nhiệm giao các trọng trách mới. Ảnh: Hoàng Phong

Cũng tại kỳ họp, HĐND thành phố bầu bà Bạch Liên Hương, Thành ủy viên, đại biểu HĐND thành phố, giữ chức Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP Hà Nội khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026; ông Trần Hợp Dũng, Phó trưởng ban Đô thị, giữ chức Trưởng ban Đô thị HĐND TP Hà Nội khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà cho biết năm 2026 thành phố đứng trước nhiều cơ hội song cũng đối mặt không ít thách thức, đòi hỏi bộ máy chính quyền phải tinh gọn, chuyên sâu, năng động và quyết liệt trong hành động.

Theo bà Hà, thời gian qua thành phố chú trọng đào tạo, luân chuyển cán bộ giữa các cơ quan tham mưu và cơ sở nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ, tránh tư duy trì trệ và hình thành bản lĩnh chính trị thông qua thực tiễn điều hành.

Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh việc kịp thời kiện toàn các vị trí lãnh đạo Thường trực HĐND và Ủy viên UBND thành phố không chỉ bảo đảm sự liên tục, thông suốt của bộ máy mà còn thể hiện kết quả của quá trình đào tạo, rèn luyện và ghi nhận nỗ lực của đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển của Thủ đô trong giai đoạn mới.

Võ Hải