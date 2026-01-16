Hà Nội bắt đầu xử phạt vi phạm trật tự đô thị qua camera AI

Không chỉ “phạt nguội” trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, Công an TP Hà Nội mở rộng hệ thống camera AI để xử phạt các hành vi vi phạm trật tự đô thị.

Công an TP Hà Nội cho biết từ ngày 14/1, đã mở rộng tính năng từ hệ thống camera AI để ghi nhận và xử lý các trường hợp vi phạm trật tự đô thị, vi phạm vệ sinh môi trường.

Các hành vi vi phạm trật tự đô thị, gồm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; bày bán hàng hóa trái quy định; làm mái che, treo biển quảng cáo trái quy định; dừng, đỗ, để xe trên đường, vỉa hè trái quy định pháp luật...

Các hành vi vi phạm vệ sinh môi trường gồm thu gom, thải rác trái quy định; vứt, thải, bỏ đầu mẩu, tàn thuốc lá; vệ sinh cá nhân không đúng nơi quy định; đổ nước thải sai quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng; vứt, thải rác trên vỉa hè, lòng đường hoặc vào hệ thống thoát nước...

Trong những hành vi trên, các hành vi bị camera AI giám sát chặt chẽ gồm lấn chiếm lòng đường, dừng đỗ sai quy định, đổ rác thải, vứt tàn thuốc, vệ sinh cá nhân không đúng nơi quy định.

Sau 2 ngày triển khai, hệ thống camera AI trực tiếp phát hiện 5 trường hợp, tổng tiền phạt 12,5 triệu đồng. Ngoài ra, thông qua tin, ảnh phản ánh vi phạm về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đủ căn cứ để xử lý phạt nguội thêm 43 trường hợp vi phạm về trật tự công cộng với tổng số tiền xử phạt là hơn 46 triệu đồng.

Một hàng hoa quả lấn vỉa hè được camera AI ghi nhận. Ảnh: CATP Hà Nội

Dữ liệu hình ảnh vi phạm được ghi nhận từ camera AI sẽ được Trung tâm chỉ huy xử lý, chuyển về công an cấp xã, phường để xác minh, lập hồ sơ xử lý.

Hình ảnh vi phạm được hệ thống camera ghi nhận là chứng cứ khách quan, góp phần giảm tranh cãi, phản ứng của người vi phạm với lực lượng chức năng; tạo dư luận xã hội đồng thuận, hạn chế tối đa các ý kiến trái chiều.

Trung tá Nguyễn Thành Lâm, Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công TP Hà Nội cho biết, tình hình trật tự, mỹ quan đô thị đã có những chuyển biến tích cực, nhưng chưa đạt được như kỳ vọng. Có nhiều điểm vẫn xảy ra tình trạng tái vi phạm khi vắng bóng lực lượng chức năng.

Từ thực tiễn đó, đặt ra yêu cầu cần có giải pháp xử lý vi phạm một cách hiệu quả hơn, đồng bộ hơn, minh bạch hơn.

Từ ngày 13/12/2025, Công an TP Hà Nội chính thức đưa vào sử dụng hệ thống camera AI với khoảng 1.837 camera, được bố trí, lắp đặt trọng điểm trên 25 tuyến phố, 195 nút giao thông trọng điểm.

"Hơn một tháng qua, tình hình giao thông có những chuyển biến, hiệu quả rõ rệt, ùn tắc giao thông giảm. Hiệu quả của hệ thống camera AI đã nhìn thấy rõ và mở rộng ra giải quyết trật tự văn minh đô thị chắc chắn sẽ mang lại hiệu quả tương tự", trung tá Lâm chia sẻ.

Bên cạnh phát hiện vi phạm, camera AI còn tạo điều kiện để lực lượng chức năng ghi nhận, đánh giá những điểm sáng trong chấp hành pháp luật. Từ đó kịp thời biểu dương, lan tỏa việc tốt, hình ảnh đẹp trong cộng đồng.

Việt An