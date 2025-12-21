Hà Nội bắn pháo hoa 5 điểm dịp Tết Dương lịch

Hà Nội sẽ bắn pháo hoa trong 15 phút, từ 23h45 ngày 31/12/2025 đến 0h ngày 1/1/2026, tại các phường Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Hà Đông, Từ Liêm, Tây Hồ và Hà Đông

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tết Dương lịch năm 2026 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Theo kế hoạch, dịp Tết Dương lịch, thành phố tổ chức bắn pháo hoa trong thời gian 15 phút, từ 23h45 ngày 31/12/2025 đến 0h ngày 1/1/2026, tại 5 điểm với 6 trận địa.

Cụ thể, hai trận địa được bố trí tại phường Hoàn Kiếm, gồm khu vực trước trụ sở Tòa soạn Báo Hà Nội Mới và trước Bưu điện Hà Nội. Các điểm còn lại gồm đảo dừa Công viên Thống Nhất (phường Hai Bà Trưng), khuôn viên đường đua F1 (phường Từ Liêm), vườn hoa Lạc Long Quân (phường Tây Hồ) và hồ Văn Quán (phường Hà Đông).

Cùng với hoạt động bắn pháo hoa, thành phố tổ chức Chương trình chào năm mới 2026 (Countdown 2026) với chủ đề "Mở kết nối thật 2", diễn ra từ 19h đến 24h ngày 31/12/2025 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm.

Hà Nội bắn pháo hoa ở khu vực đường đua F1 chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tháng 4/2025. Ảnh: Thanh Hải

Năm 2025, kinh tế Thủ đô tăng trưởng tích cực với 23/24 chỉ tiêu hoàn thành và vượt kế hoạch; GRDP ước tăng 8,5%; thu nhập bình quân đầu người đạt 176,4 triệu đồng; thu ngân sách ước trên 641 nghìn tỷ đồng, tăng gần 22% so với năm 2024. Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 4,1 tỷ USD, tăng 52%, đưa Hà Nội dẫn đầu cả nước.

Năm 2026, Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 11%; thu nhập bình quân đầu người đạt 198 triệu đồng, tăng 20 triệu đồng so với năm 2025; 100% người dân được khám sức khỏe miễn phí; số ngày có chất lượng không khí tốt và trung bình đạt trên 80%; hoàn thành 18.000 căn nhà ở xã hội.

Thành phố đang rà soát, nghiên cứu lập Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm, trên cơ sở tích hợp Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065. Đồng thời, Hà Nội đang nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Nghị quyết 15 ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, cùng việc sửa đổi, bổ sung Luật Thủ đô.

Võ Hải