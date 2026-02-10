Hà Nội, anh ở đâu?

Em là người con gái đất Tổ vua Hùng, đang sống và làm việc ở nội thành Hà Nội đã hơn mười năm.

Em tốt nghiệp đại học, làm công việc văn phòng trong một doanh nghiệp SME tại Hà Nội.

Em là mẫu phụ nữ vừa truyền thống nhưng cũng vừa hiện đại. Truyền thống khi là người phụ nữ của gia đình và hiện đại khi ở ngoài xã hội. Cái gì chưa biết em có thể học, tập làm và sửa để làm nó tốt nhất cho gia đình và bản thân em. Em sẽ không học tất cả mọi thứ vì không thể làm được điều đó. Em chỉ học và chắc chắn sẽ học những thứ có thể giúp gia đình của chúng ta khỏe mạnh, bình an và hạnh phúc.

Em là người chú trọng tới sức khỏe của anh và gia đình của chúng ta. Em muốn tự tay chuẩn bị đồ ăn, muốn chuẩn bị cho anh những bộ quần áo đủ phong cách để anh tới bất kỳ nơi đâu cũng đều được mọi người ngưỡng mộ. Cùng với đó, em cũng sẽ tỏa sáng mỗi khi bên cạnh anh. Làm đẹp không phải chỉ để mọi người nhìn vào, thực ra em không quá quan tâm ánh mắt mọi người nhưng với em làm đẹp đầu tiên là để bản thân thấy vui, tự tin và hạnh phúc. Có thể anh cũng là người đàn ông mạnh về phong cách nhưng chắc chắn anh sẽ vui hơn khi có một người vợ muốn quan tâm và chăm lo cho mình.

Em có nước da sáng, khuôn mặt nhẹ nhàng, không trang điểm, vẻ ngoài tự tin và lạc quan yêu đời. Em đã ly hôn nhưng điều đó không làm em tiêu cực. Chính vì nó mà em lại thấy mình cần sửa đổi để càng ngày càng phải tốt hơn, để người tới sau đã thiệt thòi hơn thì họ càng cần được bù đắp và đối xử tốt hơn cả người trước.

Em biết gần Tết anh rất bận nhưng hãy dành một chút thời gian đọc báo để nhìn thấy em nhé. Em không phải người dễ dãi trong tình cảm nhưng nếu đúng người đàn ông có duyên phận, em sẽ nhanh chóng nhận ra anh.

Anh là người đàn ông có tri thức, biết đối nhân xử thế, tốt bụng và nhân từ. Anh sống và có công việc ổn định ở nội thành Hà Nội, là người Bắc, nếu gần với quê em thì tốt quá. Anh đã ly hôn và dưới 50 tuổi. Nếu anh đọc bức thư này của em mà thấy trái tim đập loạn nhịp và hồi hộp lạ thường, hãy gửi thông tin liên lạc với em nhé. Vì đó chính là anh.

