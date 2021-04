Hà Nhuận Đông đóng 'Phi hồ ngoại truyện'

Tài tử gốc Hoa Hà Nhuận Đông đóng vai phản diện trong phim "Phi hồ ngoại truyện", chuyển thể tiểu thuyết Kim Dung.

Theo Sohu, Nhuận Đông đang ghi hình tại trường quay Hoành Điếm, Trung Quốc, anh vào vai Điền Quy Nông, chưởng môn phái Thiên Long Môn - kẻ được miêu tả vô đạo đức, thường giở thủ đoạn, âm mưu bỉ ổi. Giấc mộng bá chủ võ lâm của Điền Quy Nông bị Hồ Phỉ (Tần Tuấn Kiệt đóng) phá vỡ. Hồ Phỉ nung nấu quyết tâm giết Điền Quy Nông để trả thù cho cha.

Hà Nhuận Đông ở lễ bấm máy phim "Phi hồ ngoại truyện". Anh sinh năm 1975 ở Mỹ, về Đài Loan đóng phim năm 1998, nổi tiếng với nhiều tác phẩm như "Phong Vân", "Tam Quốc 2009", "Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn"... Ảnh: QQ.

Phim còn xoay quanh chuyện tình cảm giữa Hồ Phỉ và hai cô gái giang hồ Trình Linh Tố (Hình Phi đóng) và Viên Tử Y (Lương Khiết). Tác phẩm bấm máy cuối tháng 3, dự kiến chiều năm 2022.

Tiểu thuyết Phi hồ ngoại truyện do Kim Dung (1924-2018) sáng tác năm 1960, ít được chuyển thành phim hơn so với các tác phẩm khác của cố nhà văn. Năm 1984, tài tử Huỳnh Nhật Hoa, Vạn Tử Lương từng đóng phim điện ảnh Phi hồ ngoại truyện do hãng Thiệu Thị Huynh Đệ sản xuất.

Tạo hình Hồ Phỉ của Tần Tuấn Kiệt. Ảnh: QQ.

Những năm gần đây, các tác phẩm chuyển thể tiểu thuyết Kim Dung thường nhận nhiều ý kiến chê bai về lối cải biên, diễn xuất lẫn cảnh hành động. Năm ngoái, Lộc Đỉnh Ký do Trương Nhất Sơn đóng chính bị xếp vào danh sách phim tệ nhất năm của Trung Quốc.

'Lộc Đỉnh Ký' bản 2020 tập 1 Cảnh phim "Lộc Đỉnh Ký" 2020 của Trương Nhất Sơn. Video: QQ.

Như Anh