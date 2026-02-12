Hạ mình xin ba mẹ anh cho chúng tôi ở bên nhau

Anh bảo ba mẹ cho rằng hai đứa không hợp tuổi, lỡ lấy về khổ sẽ đổ lên đầu tôi, đêm đó chúng tôi nằm ôm nhau khóc rất nhiều.

Tôi 25 tuổi, anh hơn tôi một tuổi. Chúng tôi quen nhau gần hai năm, muốn tiến tới hôn nhân. Tôi được mọi người đánh giá là cô gái xinh xắn, ngoan hiền. Chúng tôi yêu nhau rất say đắm, có những lúc cãi vã giận hờn nhưng nhìn chung hợp nhau nhiều điểm. Gia đình tôi thấy hai đứa yêu đủ lâu nên thúc cưới. Tôi yêu anh nên nhiều lần nói vấn đề này ra, anh ậm ờ cho qua. Đến khi gia đình tôi tạo sức ép quá, anh mới bảo ba mẹ không đồng ý cho cưới. Họ nói tuổi hai đứa không hợp, lấy nhau về chỉ hợp tình duyên, còn đường làm ăn sẽ khó khăn. Anh là con trai một nên cũng khó xử.

Tôi gọi điện cho ba mẹ anh, hạ mình nói chuyện, khóc xin cho được bên nhau, ba mẹ anh vẫn nhất quyết không chịu, nói với tôi những lời cay đắng. Tôi buồn lắm. Anh chỉ nói cho thêm thời gian thuyết phục gia đình. Thế rồi gần đây mẹ anh từ quê lên Sài Gòn, hai mẹ con nói chuyện, sau đó anh bảo chia tay, rất cương quyết và lạnh lùng. Tôi sốc vì thương anh, nài nỉ anh cho cơ hội nhưng không được.

Đến khi tôi tới gặp, anh mới nói gia đình ngăn cản lắm. Anh là con trai một, là cháu đích tôn, trách nhiệm cao cả. Gia đình, họ hàng khó tính, anh còn bảo cả những thù hận trong họ hàng nhà anh lớn lắm, về đó tôi sẽ không chịu nổi. Họ sẽ dè bỉu, đối xử ác độc với tôi. Mẹ anh từng bị đối xử vậy trong suốt mười mấy năm. Ba mẹ anh còn nói chúng tôi không hợp tuổi, lỡ lấy về sau này khổ họ sẽ đổ hết lên đầu tôi, anh sợ lúc đó sẽ mệt mỏi và đối xử tệ với tôi. Đêm đó chúng tôi nằm ôm nhau khóc rất nhiều.

Tôi biết anh còn yêu rất nhiều nhưng vì gia đình tạo áp lực lớn quá, anh chỉ biết lao đầu vào công việc. Tôi không muốn vì những lý do như vậy mà cả hai phải xa nhau, càng thương anh hơn, muốn chia sẻ với anh dù sau này có ra sao. Ai cũng bảo tôi lụy tình, giờ có nói gì anh cũng không muốn tiếp tục với tôi. Tôi thấy anh quyết tâm rời xa tôi lắm, không biết làm sao. Tôi nói lên đây cũng mong nhẹ lòng và mong mọi người cho lời khuyên. Thật sự tôi thấy anh vậy tôi xót lắm. Tôi chỉ muốn bên anh.

Huyền Ngọc