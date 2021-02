ZambiaCon hà mã non trở thành mục tiêu tấn công của con đực trưởng thành nặng gấp hàng chục lần sau khi bố nó bại trận.

Hà mã đực đoạt mạng con non của tình địch Hà mã non bị con đực cùng đàn giết chết. Video: Peter Geraerdts.

Hướng dẫn viên Peter Geraerdts chứng kiến hành vi tàn sát đồng loại của hà mã đực ở vườn quốc gia Nam Luangwa, Zambia. Con hà mã đực nặng hơn 1.800 kg cắn hà mã non trước khi dìm xuống mặt nước. Nó còn ngoạm chặt con non yếu ớt và quăng quật dữ dội. Những con hà mã khác chỉ có thể trơ mắt nhìn đồng loại tắt thở và chìm dần xuống. Hà mã đực dài 4,2 m và ít nhất 6 năm tuổi chỉ mất hai phút để kết liễu mạng sống của con non.

Hà mã non mới một tuần tuổi và nặng khoảng 45 kg. Vụ tấn công là kết quả từ cuộc chiến giành quyền thống trị giữa hai con hà mã đực, trong đó bố của hà mã non bị đánh bại và truy đuổi. Để giao với với nhiều hà mã cái nhất, những con đực thường giết con non của tình địch. Khi con non chết, hà mã mẹ không cần cho con bú sữa nữa và sẽ sẵn sàng giao phối trở lại.

Hà mã là một trong những loài vật hung hăng nhất thế giới và đứng đầu nhóm động vật nguy hiểm ở châu Phi. Hàm răng của hà mã có thể nghiền nát cá sấu dài 3 mét. Dù có thân thể to bè và 4 chân ngắn lùn, hà mã dễ dàng tăng tốc tới 48 km/h và vượt qua con người. Là động vật có vú nặng thứ ba trên đất liền, hà mã đực có thể đạt trọng lượng 1,8 tấn và dài 5 mét.

An Khang (Theo Sun)