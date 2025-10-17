Hạ Long Marina góp phần hiện đại đô thị ven biển Quảng Ninh

Hạ Long Marina có vị trí trung tâm, hạ tầng kết nối, không gian thương mại sôi động, định hướng thành khu đô thị hiện đại góp phần mở rộng không gian phát triển địa phương.

Hạ Long đang là một trong những trung tâm kinh tế phát triển của miền Bắc, với tốc độ tăng trưởng, hạ tầng và cơ cấu kinh tế thuộc nhóm dẫn đầu cả nước. Theo đại diện chủ đầu tư, trong bức tranh đó, khu đô thị Hạ Long Marina, do BIM Group phát triển được xem là điểm nhấn góp phần thúc đẩy Hạ Long hướng đến mục tiêu trở thành đô thị ven biển hiện đại.

Phối cảnh dự án. Ảnh: BIM Group

Những năm gần đây, Quảng Ninh chú trọng đầu tư hạ tầng giao thông, hiện được đánh giá là một trong những địa phương có hệ thống giao thông hoàn thiện nhất miền Bắc. Các dự án như cao tốc, sân bay quốc tế Vân Đồn, cảng nước sâu Cái Lân và các tuyến đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả, Hạ Long - Vân Đồn đang tạo nên "hệ thống giao thông liên hoàn 5 trong 1" kết nối đồng bộ giữa đường bộ, đường thủy, đường sắt, hàng không và cao tốc ven biển. Cùng với đó, chính sách thu hút đầu tư minh bạch, nhất quán giúp Hạ Long tiếp tục trở thành địa điểm thu hút doanh nghiệp trong và ngoài nước.

BIM Group cho biết, trong bức tranh phát triển ấy, đơn vị đã quy hoạch Khu đô thị Hạ Long Marina theo hướng trở thành trung tâm kinh tế - dịch vụ mới của thành phố. Hiện khu vực này có hơn 35.000 cư dân sinh sống, dự kiến đạt 100.000 cư dân trong tương lai. Dự án được đầu tư hệ thống tiện ích đa dạng gồm quảng trường biển, nhạc nước Halo Bay Show, bến du thuyền, khu vui chơi, khách sạn và các tuyến phố thương mại hiện đại, tạo nên không gian đô thị sôi động ven biển.

Nhờ định hướng phát triển đồng bộ, Hạ Long Marina được xem là khu đô thị ven vịnh có vị trí thuận lợi, kết nối giao thông và dịch vụ hoàn chỉnh. Dự án là khu vực sinh sống của cư dân, nơi phát triển thương mại, du lịch và dịch vụ, góp phần vào quá trình mở rộng không gian đô thị Hạ Long.

Phối cảnh các phân khu tại Hạ Long Marina. Ảnh: BIM Group

Trong tổng thể đó, tại bán đảo số hai của khu đô thị, Sora Bay được định vị là khu nhà phố thương mại trung tâm có hai mặt tiền, một mặt tiếp giáp gần 1 km đường bờ biển, mặt còn lại nằm trên trục đường Hoàng Quốc Việt dài hơn 500 m, tuyến giao thông chính của khu vực. Vị trí này giúp Sora Bay thuận lợi phát triển kinh doanh và thu hút cư dân, du khách.

Sora Bay được bao quanh bởi hệ thống tiện ích của khu đô thị và các khách sạn quốc tế như Intercontinental Halong, Citadines Marina Halong, Sailing Club... tạo nên không gian kết hợp giữa nghỉ dưỡng và thương mại.

Chủ đầu tư đánh giá, với sự phát triển của hạ tầng và du lịch Quảng Ninh, khu vực này được kỳ vọng trở thành một trong những điểm giao thương sôi động của Bãi Cháy. Vị trí này giúp Sora Bay thuận lợi phát triển kinh doanh và thu hút người cư dân, du khách.

Với định hướng phát triển xanh, cùng hệ thống tiện ích đồng bộ gồm công viên, quảng trường biển, bến du thuyền, trường học và các không gian công cộng, Sora Bay được thiết kế theo phong cách đô thị hiện đại châu Âu. Phân khu hướng đến mục tiêu mang đến môi trường sống và kinh doanh năng động, góp phần hoàn thiện diện mạo khu đô thị Hạ Long Marina.

Hoàng Đan