Hạ Long giàu tiềm năng phát triển second home

Sau hàng loạt công trình lớn như cầu Bạch Đằng, tuyến đường 10 làn xe kết nối cao tốc Hạ Long - Hải Phòng với cầu Bãi Cháy... năm 2020, Hạ Long tiếp tục triển khai thêm 57 công trình, chủ yếu là hạ tầng giao thông với tổng vốn đầu tư hơn 2.500 tỷ đồng. Những chính sách này tác động lớn đến thị trường bất động sản Hạ Long, biến nơi đây thành điểm đến đầu tư mới của thị trường nghỉ dưỡng cũng như phân khúc second home.

Hạ Long thích hợp phát triển sản phẩm second home với những dự án sở hữu tầm view đẹp và tiện ích ấn tượng. Ảnh phối cảnh dự án The Ruby Ha Long.

Second home (hay ngôi nhà thứ hai) được nhiều khách hàng đánh giá cao bởi có thể linh hoạt giá trị sử dụng, vừa là nơi nghỉ dưỡng, thư giãn cho gia đình cuối tuần, ngày lễ, vừa có tiềm năng khai thác cho thuê, sinh lời và thường đặt tại các vị trí thuận tiện đi lại, cảnh quan đẹp và đầy đủ tiện ích. Khảo sát của MB Land cho thấy, cứ 8 người được hỏi thì có một người muốn sở hữu second home tại Hạ Long, với đa số đáp án tích cực đến từ những nhà đầu tư hoặc người trẻ với số vốn nhàn rỗi vừa và nhỏ. Tuy nhiên nguồn cung cho phân khúc này lại chưa nhiều, ít sản phẩm hội tụ đầy đủ yếu tố của một second home đúng chuẩn mức giá tầm trung dưới 2 -3 tỷ đồng một căn.

Hạ Long nổi tiếng với Hòn Gai và Bãi Cháy nhưng quỹ đất trung tâm tại hai khu vực này không còn nhiều. Giới chuyên môn nhận định, các làn sóng đầu tư trong 1,2 năm tới sẽ chuyển đến các cho các khu vực phát triển mới, cận lõi đô thị cũ, điển hình như Cao Xanh - Hà Khánh.

Cao Xanh, Hà Khánh hội tụ nhiều tiềm năng để trở thành một tâm phát triển thứ 3. Ảnh phối cảnh dự án The Ruby Ha Long.

Nằm kế cận lõi đô thị cổ Hòn Gai, kết nối dễ dàng với các trung tâm vui chơi giải trí, trải nghiệm ẩm thực, văn hóa địa phương, khu vực này mở ra cơ hội cho các nhà đầu tư vừa và nhỏ. Bởi lẽ, mặt bằng giá ở đây chưa cao như Hòn Gai, Bãi Cháy nhưng giàu tiềm năng phát triển sau khi các công trình nổi bật như cầu cửa Lục, đường bao biển 6 làn xe được hoàn thiện. Nơi đây cũng hội tụ đầy đủ các yếu tố thuận lợi để phát triển second home như giao thông thuận lợi, nhiều tiện ích nghỉ dưỡng, cảnh quan vịnh biển đẹp, ẩm thực đặc sắc, vừa có sự yên tĩnh riêng tư, vừa nhanh chóng kết nối tới khu vực trung tâm lễ hội náo nhiệt.

Bên cạnh đó, Cao Xanh - Hà Khánh còn có quỹ đất rộng, quy hoạch bài bản, nhiều tiềm năng phát triển second home nhưng lại không có nhiều dự án cao tầng. Một trong những dự án nổi bật ở khu vực này là The Ruby Ha Long. Dự án có hai tòa tháp đôi được thiết kế hình cánh cung, nằm ở trung tâm khu vực Cao Xanh - Hà Khánh. Nơi đây không chỉ sở hữu những căn hộ thiết kế thông minh, hiện đại, tối ưu diện tích mà còn được trang bị hệ thống 45 tiện ích hiện đại cùng tầm view trực diện biển.

Phối cảnh tầng thượng dự án The Ruby Hạ Long.

Hiện, đơn vị phát triển dự án MBLand đưa ra chính sách bán hàng dự kiến cho The Ruby Hạ Long, chỉ cần thanh toán ban đầu từ 222 triệu đồng mỗi căn. Tiến độ thanh toán dự án được chia làm 12 đợt. Theo đó, khách hàng chỉ cần chi trả khoảng 22 triệu đồng mỗi tháng (tương đương với 2,5 giá trị căn hộ) có thể sở hữu second home view trọn vịnh Cửa Lục.

Tâm Anh