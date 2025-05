Hạ Long có thêm khách sạn cao cấp

Radisson Blu Hotel HaLong Bay còn có 1.000 m2 không gian sự kiện linh hoạt, bao gồm phòng khiêu vũ có sức chứa lên đến 550 khách, màn hình LED tiên tiến và kết nối tốc độ cao, đáp ứng nhu cầu nhiều sự kiện, từ hội nghị toàn cầu đến đám cưới. Khách sạn sử dụng hệ thống tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu nhựa dùng một lần và hợp tác với nông dân, ngư dân địa phương để ưu tiên nguyên liệu bền vững. Những nỗ lực này góp phần thúc đẩy lộ trình Net Zero và khẳng định cam kết "Move to Zero" của Radisson Hotel Group tại Việt Nam.

Ông Tim Cordon, Giám đốc Điều hành khu vực Trung Đông, châu Phi và Đông Nam Á – Thái Bình Dương của Tập đoàn Khách sạn Radisson, chia sẻ, Vịnh Hạ Long là điểm đến của hàng triệu người trên toàn thế giới. Việc đưa thương hiệu Radisson Blu đến đây thể hiện cam kết trong việc mở rộng tại Việt Nam – một trong những thị trường tăng trưởng năng động nhất châu Á, đồng thời khẳng định lời hứa của tập đoàn trong việc mang đến dịch vụ đặc trưng và những trải nghiệm địa phương đích thực cho mọi du khách.