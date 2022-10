Hà Lê, Uyên Linh trình diễn cùng loạt nghệ sĩ châu Á

Nhóm Oh My Girls trình diễn ca khúc "Real Love", "Dolphin". Một số khán giả lạc giọng khi cổ vũ cho nhóm.

Oh My Girls gồm sáu thành viên, trực thuộc công ty quản lý WM Entertainment, ra mắt năm 2015. Nhóm còn ra mắt tại Nhật Bản năm 2019, nổi tiếng với các ca khúc "Dun dun dance", "Real Love", "Non stop"... đạt hàng chục triệu lượt nghe.