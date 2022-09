Hà Lan tung 18 tỷ USD hỗ trợ dân

Chính phủ Hà Lan công bố gói hỗ trợ người dân lớn "chưa từng có", trị giá 18 tỷ USD, trong bối cảnh giá năng lượng, lạm phát leo thang.

Vua Hà Lan Willem-Alexander ngày 20/9 phát biểu về ngân sách năm tài khóa 2023 tại La Hay, cho biết chính phủ đã chuẩn bị một gói hỗ trợ lớn kỷ lục trị giá 18 tỷ euro (17,94 tỷ USD) nhằm khôi phục sức mua bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng chi phí sinh hoạt do chiến sự Ukraine.

"Hậu quả trực tiếp của cuộc chiến và các lệnh trừng phạt quốc tế nhắm vào Nga là giá khí đốt, điện và thực phẩm đã tăng đáng kể", Vua Willem-Alexander nói. "Thật đau đớn khi ngày càng nhiều người Hà Lan chật vật thanh toán tiền nhà, nhu yếu phẩm, hóa đơn năng lượng hay bảo hiểm y tế".

Cách thức Hà Lan phân bổ gói hỗ trợ này chưa được công bố chi tiết, song chính phủ dự kiến tăng 10% lương tối thiểu và các khoản trợ cấp thuê nhà, chăm sóc sức khỏe. Hà Lan cũng đàm phán giá trần với hàng chục nhà cung cấp điện để bảo vệ các hộ gia đình trong bối cảnh giá khí đốt và điện tăng cao.

Vua Willem-Alexander (trái) và Hoàng hậu Maxima phát biểu ở La Hay, Hà Lan ngày 20/9. Ảnh: AFP.

Gói hỗ trợ được công bố trong bối cảnh uy tín của chính quyền Thủ tướng Mark Rutte giảm sút nghiêm trọng, xuống mức thấp kỷ lục. Kết quả thăm dò được I&O công bố hôm 19/9 cho thấy 80% trong số 2.684 người được hỏi không tán thành cách xử lý khủng hoảng năng lượng của ông Rutte.

Theo Văn phòng Phân tích Chính sách Kinh tế Hà Lan (CPB), khoảng một triệu dân trong tổng số 17,7 triệu người Hà Lan có nguy cơ rơi vào cảnh nghèo đói trong thời gian tới.

Dữ liệu từ Văn phòng Thống kê Trung ương Hà Lan (CBS) cho thấy lạm phát ở nước này trong tháng 8 đạt 12%, mức cao nhất từ thập niên 1970, cao hơn ba điểm % so với mức trung bình của Liên minh châu Âu (EU). Nguyên nhân của lạm phát kỷ lục được cho là do giá khí đốt và điện ở Hà Lan đã tăng 151% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đức Trung (Theo Reuters, AFP)