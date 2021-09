Hà Lan tặng Việt Nam 43 tỷ đồng thiết bị y tế

Đại sứ Hà Lan thông báo nước này sẽ hỗ trợ số thiết bị y tế 43 tỷ đồng cho Việt Nam khi gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Đại sứ Hà Lan Elsbeth Akkerman khẳng định chính phủ Hà Lan coi trọng quan hệ Đối tác toàn diện với Việt Nam, coi đó là nền tảng vững chắc để đưa quan hệ giữa hai chính phủ và doanh nghiệp hai nước tiếp tục phát triển, trong cuộc gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính tại trụ sở chính phủ chiều 10/9, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao.

Bà Akkerman cho biết chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp Hà Lan mong muốn cùng Việt Nam kiểm soát dịch bệnh, thông báo gửi tặng Việt Nam máy thở và lượng lớn trang thiết bị, vật tư y tế trị giá khoảng 43 tỷ đồng, khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam chiến thắng đại dịch Covid-19.

Đại sứ Hà Lan (trái) gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính tại trụ sở chính phủ chiều 10/9. Ảnh: TTXVN.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn sự giúp đỡ của chính phủ và doanh nghiệp Hà Lan dành cho Việt Nam, đề nghị đại sứ kiến nghị với chính phủ, các cơ quan liên quan và doanh nghiệp Hà Lan tiếp tục ủng hộ Việt Nam sớm tiếp cận nguồn vaccine qua nhiều hình thức như cho vay hoặc nhượng lại, cũng như hỗ trợ thuốc điều trị Covid-19 và trang thiết bị y tế cho Việt Nam.

Đại sứ Hà Lan cho rằng hai nước đang đứng trước nhiều cơ hội và triển vọng tăng cường hợp tác, mong muốn tiếp tục thực thi hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA) và sớm triển khai Hiệp định Đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA).

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao sự phối hợp giữa hai nước trong thời gian qua và yêu cầu tiếp tục tăng cường hợp tác, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và tổ chức quốc tế, nhất là tại Liên Hợp Quốc, phối hợp chặt chẽ trong các vấn đề khu vực và toàn cầu.

Đại sứ Akkerman cho biết Hà Lan ủng hộ quan điểm của ASEAN về vấn đề Biển Đông, khẳng định mong muốn duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị đại sứ chuyển lời mời Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte sang thăm lại Việt Nam.

Vũ Anh