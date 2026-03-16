Hạ khối đá 15 tấn chênh vênh trên đèo Bảo Lộc

Lâm ĐồngKhối đá khoảng 15 tấn ở triền đồi, không điểm tựa nguy cơ rơi xuống đường đèo Bảo Lộc, trên quốc lộ 20, được đục tách, giải tỏa để đảm bảo an toàn cho xe chạy qua, chiều 16/3.

Khoảng 15h, Trạm CSGT Mađaguôi, Công an tỉnh Lâm Đồng chốt chặn gần 200 m quốc lộ 20 công nhân thuộc đơn vị bảo trì quốc lộ 20 tiếp cận xử lý khối đá nằm ở lưng chừng đèo thuộc địa phận phường 3 Bảo Lộc.

Khối đá được xử lý cho rơi xuống mặt đường đèo. Ảnh: Hoài Thanh

Hơn 10 người sử dụng thiết bị chuyên dụng khoan, đục tách khối đá thành nhiều mảng nhỏ, cho rơi xuống mặt đường đèo theo kiểm soát. Sau đó, các tảng đá được cẩu lên xe tải hạng nặng, vận chuyển ra khỏi khu vực.

Sau hơn một giờ thi công, hiện trường được giải phóng hoàn toàn, giao thông qua đèo Bảo Lộc bình thường trở lại.

Khối đá ước nặng khoảng 15 tấn, được người đi rừng phát hiện vài ngày trước. Qua khảo sát, cơ quan chức năng xác định tảng đá gồm nhiều khối lớn, trong khi cây rừng xung quanh đã chết, khô mục nên không còn điểm tựa, có nguy cơ đổ sập xuống mặt đường khi mưa lớn hoặc có tác động.

Xe cẩu di dời các khối đá. Ảnh: Hoài Thanh

Đèo Bảo Lộc dài 10 km, trên quốc lộ 20, tuyến giao thông huyết mạch nối TP HCM với Lâm Đồng, thường xuyên đối mặt nguy cơ sạt lở. Vào mùa mưa, đất đá từ taluy dương và các sườn đồi trượt xuống mặt đường, nhiều nơi xuất hiện đá lăn, xói mòn hoặc đất tràn lấp mương thoát nước, đe dọa an toàn phương tiện qua lại. Không ít thời điểm, hàng nghìn mét khối đất đá đổ xuống gây ách tắc giao thông, buộc lực lượng chức năng phải phong tỏa, điều tiết hoặc khẩn trương dọn dẹp để thông tuyến.

Hoài Thanh