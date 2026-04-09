Ha Ji Won tái xuất màn ảnh nhỏ

Diễn viên Ha Ji Won được khen diễn xuất khi vào vai minh tinh thao túng dư luận trong phim "Climax".

Tác phẩm do Lee Ji Won đạo diễn, kể về cuộc đấu quyền lực giữa giới chính trị và giải trí Hàn Quốc, nhân vật chính là công tố viên Bang Tae Seop (Joo Ji Hoon đóng). Bị xã hội chèn ép, anh muốn vươn lên đỉnh cao quyền lực. Từ một người yếu thế, Tae Seob sẵn sàng vượt qua mọi giới hạn để đạt được mục tiêu. Anh kết hôn với Chu Sang Ah (Ha Ji Won), diễn viên nổi tiếng có vẻ ngoài mong manh nhưng ẩn giấu nhiều bí mật. Trong quá trình đó, anh đưa ra những lựa chọn sai lầm, tự đẩy mình vào vòng xoáy của tham vọng.

Những câu chuyện về giới giải trí hay đề tài công tố viên lấy danh nghĩa bảo vệ chính nghĩa nhưng thực chất phục vụ quyền lực không còn xa lạ với truyền hình Hàn Quốc. Tuy nhiên, theo Nate, điểm khác biệt của Climax nằm ở cách xây dựng mối quan hệ giữa giới tài phiệt và giải trí.

Khác với các phim chính trị xoay quanh nam giới, tác phẩm cho thấy phụ nữ là những người nắm quyền. Trong cuộc chơi quyền lực, họ đại diện cho bản năng sinh tồn của con người.

Nhân vật Chu Sang Ah được xây dựng với nhiều lớp tâm lý, dễ tổn thương nhưng ẩn chứa mâu thuẫn nội tâm. Minh tinh Ha Ji Won bộc lộ nhân vật với sự chuyển biến trong biểu cảm, khắc họa ánh mắt mệt mỏi, nỗi cô đơn của một ngôi sao từng ở đỉnh cao nay đã hết thời. Theo Daum, nghệ sĩ bị thu hút từ lần đầu đọc kịch bản do Sang Ah là kiểu vai hiếm gặp trong sự nghiệp của cô. Diễn viên ra sức giảm cân để thể hiện sự mong manh và áp lực của nhân vật.

Joo Ji Hoon trong vai Bang Tae Seop mang đến hai mặt đối lập của nhân vật. Khi đối đầu Lee Yang Mi - chủ tịch của công ty giải trí rót vốn cho Sang Ah, ánh nhìn của Tae Seop lạnh lùng, toát lên sự thù địch. Còn ở những phân đoạn với vợ, ánh mắt ấy mềm đi, qua đó giúp nhân vật trở nên khó đoán.

Trong phim, chính trị định hình xã hội thông qua luật pháp, các tập đoàn chi phối bằng sức mạnh tài chính, còn ngành giải trí ảnh hưởng trực tiếp đến dư luận. Ba yếu tố này liên kết tạo thành hệ thống quyền lực ngầm, nơi mỗi bên tác động qua lại lẫn nhau. Dựa trên nền tảng đó, Climax vừa mang tính giải trí, vừa bóc tách những góc khuất phía sau. Các tình tiết triển khai với nhịp nhanh và cách kể chuyện hợp lý, giúp giữ sự kịch tính.

Ngoài ra, phim nổi bật nhờ phong cách hình ảnh u tối, nhấn mạnh căng thẳng trong câu chuyện. Tông màu lạnh, cách dàn dựng hình ảnh và âm nhạc được sử dụng để góp phần đẩy cao trào.

Theo thống kê của trang FlixPatrol hôm 7/4, Climax hiện đứng đầu lượng người xem tại Đài Loan, giữ vị trí số một tại Hàn Quốc, Indonesia trong ba tuần liên tiếp. Bộ phim vào top 5 tuần đầu phát hành tại các khu vực châu Mỹ, châu Âu, châu Đại Dương và Trung Đông, theo Rakuten Viki.

Trang Nate nhận định không chỉ đạt thành tích về lượt xem, Climax là đề tài bàn luận trên các diễn đàn phim ảnh. Tác phẩm đứng đầu hạng mục phim drama của FUNdex - hệ thống dùng để đo mức độ quan tâm của khán giả Hàn Quốc đối với phim truyền hình và nội dung nền tảng trực tuyến - ba tuần, giữ vị trí số một trên Naver Open Talk và bảng xếp hạng xu hướng tháng của Kinolights.

Nate đánh giá Climax lên sóng trong bối cảnh thị trường truyền hình Hàn Quốc cạnh tranh gay gắt với nhiều dự án lớn ra mắt. Một trong những dự án gây chú ý là Mad Concrete Dreams của đài tvN, đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ của tài tử Ha Jung Woo sau gần hai thập niên kể từ HIT (2007). Trong phim, anh vào vai một người đàn ông đứng trước bờ vực phá sản, phải tham gia vào một vụ bắt cóc giả để bảo vệ gia đình, kéo theo hàng loạt biến cố.

Một tác phẩm khác là Perfect Crown, do IU và Byeon Woo Seok đóng chính. Nội dung lấy bối cảnh Hàn Quốc thời quân chủ lập hiến ở thế kỷ 21, kể về chuyện tình giữa hoàng tử Lee Wan và Hee Joo, tiểu thư tài phiệt xuất thân là thường dân.

Ha Ji Won, 48 tuổi, tên thật là Jeon Hae Rim. Cô đóng phim từ năm 1996, được Chosun Ilbo, JoongAng Ilbo và SBS gọi là "Đả nữ số một màn ảnh Hàn" nhờ các phim Vụ án tiền giả, Khu vườn bí mật, Quái vật biển, Trò chơi sự thật, Hoàng hậu Ki. Các tác phẩm ăn khách khác của người đẹp là Hwang Jini, Chuyện tình Bali, Song hoa điếm.

