Hà Hồ và dàn sao hát chung sân khấu với Charlie Puth

"WonderFest 2023" - lễ hội biển quốc tế thường niên tại VinWonders, Nha Trang - gồm 8 sự kiện đa chủ đề:

- Lễ hội quốc tế thiếu nhi Wonder Hero Fest (1/6-4/6).

- Wonder Fair Fest (9/6-22/7) - nơi thưởng thức, mua sắm đặc sản địa phương, chiêm ngưỡng cooking show từ các bếp trưởng nổi tiếng.

- Wonder Z Fest (10/6-22/7) - sân chơi dành cho giới trẻ với chuỗi cuộc thi: Cheerleading contest, Flashmob contest, liên hoan âm nhạc Indie, Dance battle.

- Cuộc thi Wonder You Fest (16/6-22/7) - hóa thân nhân vật yêu thích, theo dõi màn trình diễn cosplay chuyên nghiệp.

- Wonder Family Fest (17/6-24/6) - ngày hội thể thao gắn kết gia đình, rèn sức khỏe với giải chạy Sea-Fam-Run, đua thuyền kayak...

- Wonder Future Fest (17/6-6/7) - trại hè khám phá đại dương dành cho bé.

- Wonder Water War (1/6-31/7) - trải nghiệm giải trí nước cùng DJ, vũ điệu và màn trình diễn Bartender Flair.

- Đại nhạc hội quốc tế 8Wonder (22/7) với sự tham gia của "Hoàng tử tình ca" Charlie Puth và dàn sao Việt.