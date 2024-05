Hà Hồ, Pia Wurtzbach khám phá xưởng chế tác đồng hồ Bvlgari

Hồ Ngọc Hà có chuyến công tác châu Âu đầu tiên từ khi trở thành "Friend of the house for Bvlgari Vietnam" (Bạn thân thương hiệu Bvlgari). Hôm 17/5, cô tham quan các nhà máy sản xuất đồng hồ danh tiếng của hãng tại Thụy Sĩ.