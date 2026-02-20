Hà Giang tắc cứng, nhiều khách bỏ cuộc ra về

Tuyên QuangDu khách đổ về các điểm nóng như dốc Thẩm Mã, đèo Mã Pì Lèng khiến giao thông tê liệt, nhiều người chấp nhận bán lại phòng để ra về.

Theo báo cáo nhanh sáng 20/2 (mùng 4 Tết) của Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, lượng khách đến các điểm du lịch trên địa bàn tăng đột biến từ ngày 19/2 (mùng 3 Tết), hệ thống phòng kín 100% và các quầy cung cấp thông tin phải làm việc hết công suất để phục vụ khách.

Nhiều cung đường trên địa bàn xảy ra tình trạng tắc nghẽn liên tục, đặc biệt tại các điểm du lịch nổi tiếng như dốc Thẩm Mã, sông Nho Quế hay đoạn đèo Mã Pì Lèng.

Đèo Mã Pì Lèng sáng 20/2. Ảnh: NVCC

Tại khu vực dốc Thẩm Mã, nhiều du khách đã "quay xe" về thành phố vì không thể đi tiếp. Anh Ngô Xuân Hiếu, chủ quán cà phê dốc Thẩm Mã, cho biết lượng khách ngày mùng 4 Tết khoảng 5.000 người, gấp 10 lần ngày thường. Các du khách tấp lại chụp ảnh trên dốc gây ùn tắc. Khi quay về khu vực phường Hà Giang trưa 20/2, anh mất khoảng một giờ mới ra được khỏi dốc Thẩm Mã do "hàng xe nối dài, nhích từng chút một".

Khu vực bến thuyền sông Nho Quế cũng xảy ra tình trạng quá tải, khách chờ hơn 40 phút vẫn chưa đến lượt lên thuyền. Thùy Dương, khách Hà Nội, đã bỏ cuộc lúc 12h30 khi số lấy vé của cô là 246, trước cô còn hàng trăm khách.

Tới khoảng 14h30, nhiều người cũng bỏ cuộc như Dương. Nếu tiếp tục, khách chấp nhận trải nghiệm không trọn vẹn vì trời tối. Sau khi bán lại số chờ, Dương di chuyển đi Mèo Vạc, nhưng cũng bị tắc cứng hơn 30 phút tại làng Pả Vi.

Các điểm du lịch khác như Nhà của Pao cũng trong tình trạng tắc đường kéo dài. Anh Hoàng Tuấn, du khách Hải Phòng, cho biết trải nghiệm du lịch Hà Giang những ngày này "chỉ thấy mệt mỏi" vì quá đông. Anh dự định tới Mèo Vạc ngủ đêm nay nhưng nhận định tình hình không khả quan, đang gấp rút tìm phòng tại Đồng Văn.

Trên các hội nhóm du lịch Hà Giang, nhiều người cũng giống anh Tuấn, không thể di chuyển tới điểm đến dự kiến vì đường tắc, buộc phải bán lại phòng và tìm phòng mới. Tuy nhiên, khả năng tìm phòng ở các điểm như Đồng Văn, Mèo Vạc hay Lô Lô Chải sát giờ gần như vô vọng.

Tới tối 20/2, nhiều lái xe chở khách đoàn chia sẻ vẫn chưa kiếm được chỗ ngủ tại Đồng Văn vì các homestay đều quá tải, các đơn vị lữ hành chưa sắp xếp kịp. Các bài đăng tìm phòng, xin ở ghép xuất hiện dày đặc từ cuối giờ chiều trên các hội nhóm du lịch. Nhiều du khách không có chỗ nghỉ dự kiến phải ngủ trên ôtô, dựng lều.

Hoàng An, đại diện Công ty du lịch Gió Hà Giang, cho biết liên tục nhận được yêu cầu đặt phòng gấp cho tới chiều 20/2. Tuy nhiên, Hà Giang hiện gần như không có phòng trống dù nhiều người sẵn sàng trả giá cao.

Cảnh tắc đường ở Hà Giang liên tục xảy ra trong các dịp nghỉ lễ khoảng 2-3 năm gần đây. Đa số khách tới Hà Giang bằng xe cá nhân, thuê xe máy tại trung tâm rồi tản ra các điểm du lịch chính gồm Đồng Văn, Lũng Cú, Mèo Vạc.

Anh An dự báo khách đến Hà Giang sẽ đạt đỉnh trong ngày 21/2 (mùng 5 Tết) và giảm dần sau 22/2 (mùng 6 Tết).

Hoài Anh