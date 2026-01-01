Hà Giang kẹt cứng, Đà Lạt thông thoáng ngày đầu tiên nghỉ lễ

Một số điểm du lịch xảy ra quá tải cục bộ trong khi nhiều nơi trên cả nước vẫn thông thoáng, lượng khách chưa tăng mạnh trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Dương lịch.

Kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày 1-4/1, tạo điều kiện cho du khách trong nước và quốc tế kết hợp nghỉ ngơi, du lịch ngắn ngày. Kỳ nghỉ diễn ra đúng giai đoạn cao điểm của thị trường khách quốc tế đến Việt Nam.

Các điểm du lịch nổi tiếng như Sa Pa, Hà Giang, Măng Đen, Đà Nẵng hút khách nhờ thời tiết dễ chịu, khách sạn kín phòng các ngày lễ, nhiều đoạn đường xảy ra tắc nghẽn cục bộ giờ cao điểm.

Tại Sa Pa, lực lượng chức năm cấm xe 16 chỗ vào trung tâm từ 13h nên khu vực trung tâm cơ bản di chuyển thoải mái. Theo đại diện khu du lịch Sun World Fansipan Legend, cáp treo lên đỉnh Fansipan đông kín khách nhờ thời tiết đẹp, nắng nhẹ, xuất hiện biển mây trên đỉnh, nhiệt độ khoảng 7-14 độ C.

Tại làng Lô Lô Chải, Hà Giang, từ khoảng 16h, xe cá nhân ra vào liên tục gây ra tình trạng tắc nghẽn. Nguyễn Ngọc Đô, thợ chụp ảnh địa phương, cho biết nhu cầu thuê thợ chụp ảnh ở Lô Lô Chải năm nay cao đột biến so với cùng kỳ. Mỗi ngày, anh chỉ nhận tối đa 4 khách và phải từ chối hàng chục người để đảm bảo chất lượng dịch vụ.

Hàng dài xe nối đuôi vào Lô Lô Chải lúc 17h.

Văn Cang, hướng dẫn viên, dẫn đoàn khách xuất phát từ Hà Nội lúc 12h và tới Hà Giang vào 18h. Anh cho biết đường lên vẫn thông thoáng, "khả năng trong tối nay hoặc sáng mai khách mới đổ về đông".

Tại Măng Đen, Quảng Ngãi, du khách đổ đến tham quan hoa anh đào và các khu rừng vào mùa thay lá từ ngày 30/12.

Trước khi công bố kỳ nghỉ lễ kéo dài bốn ngày, nhiều cơ sở lưu trú cho biết lượng đặt phòng còn thấp, sau đó phòng nhanh chóng được đặt kín. Cao điểm khách đến từ tối 31/12 đến 3/1/2026.

Chủ một homestay tại trung tâm Măng Đen chia sẻ phần lớn khách đặt phòng theo nhóm gia đình. Ông Bùi Viết Hà, Chủ tịch Hội Du lịch Măng Đen, cho biết khoảng 1.800 phòng tại homestay, khách sạn khu trung tâm và các làng cộng đồng đã kín trong giai đoạn 1-3/1. Lượng khách lưu trú kết hợp khách đi về trong ngày ước 9.000-10.000 lượt. Giao thông khu trung tâm di chuyển chậm ngày đầu kỳ nghỉ, lực lượng chức năng tổ chức phân luồng do mật độ xe tăng.

Khu vực trung tâm Măng Đen sáng 1/1. Ảnh: Bùi Viết Hà

Tại Đà Nẵng, theo Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng và Chu Lai, từ 30/12/2025 đến 4/1/2026, tổng số chuyến bay đến thành phố ước đạt 831 chuyến, tăng khoảng 14% so với cùng kỳ, với hơn 125.000 lượt khách.

Các điểm tham quan như Bà Nà Hills và phố cổ Hội An ghi nhận lượng khách đông từ sáng sớm. Hướng dẫn viên An Phước cho biết nhiều quán ăn tại Hội An quá tải, du khách phải xếp hàng khoảng 30 phút tại các quán cơm gà Bà Nga, Bà Buội, bánh mì Phượng và cao lầu Liên.

Đại diện truyền thông của Pullman Danang Beach Resort cho biết khu nghỉ dưỡng 186 phòng gần kín trong các ngày lễ, riêng đêm 31/12 đạt 100%, các ngày còn lại trên 90%. Khách quốc tế chiếm hơn 80%, chủ yếu nghỉ dài ngày. Đơn vị ghi nhận sự gia tăng nhóm khách châu Âu và châu Mỹ so với cùng kỳ năm trước.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng cho biết các hoạt động dịp năm mới là bước triển khai cho mục tiêu tăng trưởng du lịch hai con số trong năm 2026.

Tại Huế, sáng 1/1, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức lễ ban Sóc (ban lịch năm mới), thu hút đông người theo dõi. Tính đến 16h50 cùng ngày, đơn vị đã bán hơn 8.700 vé tham quan, doanh thu đạt hơn 1,47 tỷ đồng.

Khách đến tham quan, chụp ảnh Ngọ Môn sáng 1/1. Ảnh: Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế

Tại TP HCM, từ sáng 1/1, các điểm tham quan trung tâm như Thảo Cầm Viên, Dinh Độc Lập và hệ thống bảo tàng ghi nhận lượng khách đông. Thành phố trong vào giai đoạn cao điểm đón khách quốc tế.

Bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc Truyền thông và Tiếp thị Vietluxtour, cho biết từ đầu quý 4/2025 đến đầu quý 2/2026 là mùa cao điểm của thị trường khách quốc tế vào Việt Nam, trong đó khách châu Âu chiếm tỷ trọng lớn. Khách thường chọn các chương trình liên tuyến Đông Dương, điểm đến đầu tiên là TP HCM, sau đó đi miền Tây, Phú Quốc hoặc Phan Thiết, thời gian lưu trú 3-6 ngày.

Nhiều khách sạn trung tâm thành phố cũng đạt công suất tối đa. Khách sạn Caravelle Saigon kín phòng từ hơn một tháng trước, khách đặt chủ yếu các ngày 31/12/2025 đến 2/1, khách quốc tế chiếm khoảng 60%. Đại diện khách sạn Majestic Saigon cho biết phòng có tầm nhìn pháo hoa hướng sông Sài Gòn đã bán hết trong giai đoạn 1-3/1.

Tại Phú Quốc, hướng dẫn viên Trung Vinh cho biết khu vực Dương Đông sáng 1/1 vắng hơn do khách di chuyển về hai đầu Nam - Bắc đảo. Hầu hết khách sạn trên đảo đã kín phòng.

Khu vực Dương Đông sáng 1/1. Ảnh: NVCC

Đại diện nhà hàng Chez Dugong tại Bãi Sao cho hay mỗi ngày đón khoảng 600 lượt khách, chủ yếu là khách châu Âu. Ban ngày, các điểm du lịch chưa quá tải do khách di chuyển rải rác. Buổi tối, khu vực Sunset Town đông khách. Theo đại diện đơn vị tổ chức show Kiss of the Sea, chương trình đêm 31/12 đón lượng khách đông chưa từng có.

Một số điểm đến ở miền Tây và Tây Nguyên, lượng khách chưa tăng mạnh. Ở Cần Thơ, hướng dẫn viên Nguyễn Trần Minh Tâm cho biết các điểm như chợ nổi Cái Răng, Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam và khu du lịch Mỹ Khánh không quá đông. Khách đến chủ yếu là người trẻ chụp ảnh và khách đi tự túc theo gia đình.

Các điểm du lịch khác ở miền Tây như Mỹ Tho, Tiền Giang, cũng trải qua sáng 1/1 với thời tiết thuận lợi, nắng đẹp, phù hợp du lịch sông nước. Đường cao tốc đoạn Bến Lức Châu Thành không kẹt xe, bến tàu qua cù lao Thới Sơn vắng khách. Các điểm khác như chùa Vĩnh Tràng, điểm tham quan làng nghề kẹo dừa, cốm, mật ong đều thông thoáng.

Tại Đà Lạt, Lâm Đồng, lượng khách không tăng mạnh như các năm trước. Sáng 1/1, chuyến bay từ TP HCM hạ cánh tại sân bay Liên Khương với khoảng 250 hành khách. Theo khảo sát, nhiều cơ sở lưu trú phân khúc bình dân còn phòng trống, giá giữ ở mức 500.000-800.000 đồng mỗi đêm. Một số khách sạn trung tâm gần kín phòng. Một tuần trước kỳ nghỉ, khách sạn Colline Dalat trên đường Phan Bội Châu gần đạt công suất tối đa các ngày 1-4/1, chỉ còn rải rác phòng lẻ ngày.

Anh Ngô Đồng, nhiếp ảnh gia tại Đà Lạt, cho biết không khí ngày đầu kỳ nghỉ năm nay kém nhộn nhịp hơn các năm trước. Giao thông khu vực trung tâm không xảy ra ùn tắc ngày đầu nghỉ lễ.

Theo dự báo của các doanh nghiệp và cơ quan quản lý du lịch, lượng khách dự kiến tiếp tục tăng trong những ngày còn lại của kỳ nghỉ Tết Dương lịch.

Tú Nguyễn - Bích Phương - Tuấn Anh