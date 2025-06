Hà Giang có khách sạn 5 sao đầu tiên

Hà GiangKhách sạn Four Points by Sheraton Hà Giang đạt chứng nhận tiêu chuẩn 5 sao, do Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam công nhận, từ ngày 13/6.