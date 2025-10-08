Hạ cánh nơi anh

Em chẳng mong gặp người giàu có, nhưng cần người đủ yêu thương, trách nhiệm, đủ khả năng nuôi bản thân và nắm lấy tay em.

Em biết trên đây cũng có nhiều người như em, nhiều sự lựa chọn, nên anh hãy cân nhắc kỹ, dành thời gian để đọc và tìm hiểu nếu thật sự muốn tìm một người đi cùng.

Nói một chút về em: ngoại hình cũng bình thường, nấu ăn thì ở mức tạm được.

Mong anh không hút thuốc, mặt nhìn hiền là được vì em hơi tin vào câu "tâm sinh tướng". Anh biết quan tâm chia sẻ, tâm lý và sống ở thành phố hoặc gần chỗ em nhé. Giờ mà cấm uống bia chắc không được nhỉ? Vậy anh uống vừa phải, biết giữ sức khỏe bản thân là được. Người ta bảo người ít nói thường khó kiếm người đồng hành, em thấy không hẳn như vậy. Ít nói thì cũng có hành động để biểu hiện tình cảm, mới đầu là sẽ ít nói nhưng khi thân quen sẽ nói nhiều hơn anh nhỉ. Chỉ cần những câu nói đơn giản hàng ngày là được.

Em không yêu cầu anh phải nhắn cho em hàng ngày, nhưng cần nhắn tuần vài lần để biết mình đang còn trong một mối quan hệ, biết mình còn nên nắm hay buông. Em cũng không còn nhỏ tuổi, không có thời gian tìm hiểu để yêu chơi, hay trải nghiệm. Mong anh hãy nghiêm túc tìm hiểu.

