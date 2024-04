Hà biển có thể là thực phẩm tương lai

AnhMang biệt danh "nghêu trần" do không có vỏ, hà biển lớn nhanh hơn những sinh vật như trai, hàu, và có thời gian thu hoạch ngắn.

Hà biển nằm trong tấm gỗ. Ảnh: Đại học Plymouth

Nhóm nhà khoa học tại Đại học Cambridge và Đại học Plymouth, Anh, đang nuôi hà biển để làm nguồn thực phẩm thay thế cho các loại tôm cá, Interesting Engineering hôm 9/4 đưa tin.

Hà biển hay hà đục gỗ có khả năng phá hủy mạnh. Trong giai đoạn đầu đời, chúng là những sinh vật nhỏ bé, bơi tự do. Khi tìm được chỗ cư trú thích hợp trên gỗ, chúng sẽ phát triển thành một dạng mới và vùi mình vào trong gỗ. Hà biển từng gây rắc rối cho nhà thám hiểm Christopher Columbus. Trong hành trình của ông đến vùng biển Caribbean, chúng đã làm suy yếu thân tàu, đe dọa đến sự an toàn của thủy thủ đoàn.

Hà biển không có vỏ. Do đó, nhà nghiên cứu David Willer từ Đại học Cambridge và đồng nghiệp Reuben Shipway, Đại học Plymouth, thích biệt danh "nghêu trần" của chúng. Hà biển không tốn năng lượng để phát triển vỏ. Điều này giúp chúng lớn nhanh hơn trai và hàu - những sinh vật có thể cần tới hai năm để đạt kích thước thu hoạch được.

Cá tuyết, cá tuyết chấm đen, cá hồi, cá ngừ và tôm chiếm 80% lượng hải sản tiêu thụ tại Anh. Chúng thường xuyên được đánh bắt bằng phương pháp có hại và không bền vững gọi là lưới kéo. Các nhà khoa học hy vọng hà biển sẽ mang lại cho con người những lợi ích tương đương một chế độ ăn nhiều cá theo cách bền vững hơn.

Lưới kéo đáy biển là phương pháp đánh bắt cá công nghiệp được sử dụng rộng rãi, theo đó, ngư dân sẽ kéo lê những tấm lưới nặng dưới đáy biển để đánh bắt cá. Phương pháp này phá hủy môi trường sống tự nhiên dưới đáy biển do cày xới đáy biển và tác động đến mọi loài thực vật và động vật sống ở đó.

"Điều tuyệt vời về nghêu trần là chúng ăn gỗ. So với những con vật như cá ngừ, môi trường tự nhiên sẽ không bị tác động do đánh bắt", Willer nói. Yếu tố then chốt dẫn đến sự thành công của hà biển là vi khuẩn và nấm cộng sinh trong bụng chúng. Vi khuẩn và nấm giúp chuyển hóa gỗ thành nhiều loại hợp chất bao gồm protein, vitamin B12 và các vi chất thiết yếu.

Năm 2023, nhóm nghiên cứu đã xây dựng hệ thống nuôi hà biển đầu tiên trên thế giới ở Plymouth, Anh. Khi nhận được bằng sáng chế cho phát minh của mình, họ sẽ khởi động kế hoạch mở rộng quy mô vào tháng 5.

Thu Thảo (Theo Interesting Engineering)