Hà Anh Tuấn: 'Tôi không giỏi nhưng đẹp trai'

Dịp ra album thứ tám, ca sĩ thực hiện đêm nhạc Rendezvous tại TP HCM, tối 23/3. Trong chương trình có hơn 1.000 khán giả, ca sĩ nhiều lần khiến người xem bật cười qua màn giao lưu. Trước câu hỏi của một khán giả: "Anh nghĩ điều được nhất trong âm nhạc của mình là gì?", ca sĩ nói: "Tôi không sinh ra và lớn lên trong trường nhạc, đến bây giờ vẫn không hiểu vì sao mình đứng được ở đây. Tuấn không giỏi lắm, nhưng hơi đẹp trai. Tôi thấy may và điều được nhất là có được mọi người".

Hà Anh Tuấn hát "Hát chuyện của mùa đông" Hà Anh Tuấn hát "Chuyện của mùa đông". Video: Hoàng Dung

Trong hơn hai giờ, ca sĩ thể hiện các bài hát được khán giả yêu mến trong các liveshow của anh ở Hà Nội, Ninh Bình, Hội An, Đà Lạt như: Chuyện của mùa đông (Phạm Toàn Thắng), Tôi vẫn đợi em nơi hẹn cũ (Hồ Tiến Đạt). Do bị cảm và đau dạ dày nên phần giọng của ca sĩ bị ảnh hưởng. Có vài câu trong ca khúc An (Phan Mạnh Quỳnh) khi lên tông cao, anh thể hiện không tốt và nói lời xin lỗi khán giả. Đáp lại, mọi người liên tục vỗ tay, cổ vũ ca sĩ.