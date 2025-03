Hà Anh Tuấn cùng Quang Hùng MasterD luyện tập cho tiết mục kết hợp trong show "Sketch a Rose" sẽ diễn ra ngày 8/3 tại TP HCM.

Hà Anh Tuấn tập nhạc cùng Quang Hùng MasterD Quang Hùng MasterD tới phòng thu riêng của Hà Anh Tuấn tại TP HCM tập nhạc. Video: Vietvision studio

Với Hà Anh Tuấn, nhạc của đàn em khó hát và anh muốn thử thách bản thân. "Tôi muốn mình trẻ ra khi kết hợp ca sĩ trẻ cũng như học hỏi thế hệ sau những điều mới", Hà Anh Tuấn nói.

Quang Hùng MasterD cho biết vinh dự khi làm khách mời trong show của đàn anh vì nghe nhạc của Hà Anh Tuấn nhiều năm qua. "Tôi cũng thích hát ballad và mơ ước đứng chung với anh ấy từ lâu, giờ thành hiện thực", giọng ca gốc Huế nói.

Cả hai sẽ kết hợp trong một ca khúc hit của Quang Hùng MasterD, thay bản hòa âm gốc nhiều tiết tấu bằng việc hát với dàn nhạc giao hưởng. Trong buổi tập luyện, họ bàn cách chia câu trong ca khúc cũng như tung hứng trên sân khấu.

Ngoài Quang Hùng MasterD, Hà Anh Tuấn còn mời Lam Trường và nghệ sĩ Hàn Quốc Yiruma tham gia chương trình.

Quang Hùng MasterD đệm đàn cho Hà Anh Tuấn hát trong buổi luyện tập tại phòng thu. Ảnh: Vietvision

Live concert Sketch a Rose (Phác họa một bông hồng) diễn ra tại Singapore (ngày 11-12/6), Australia (29/9), trước khi đến với TP HCM. Tên dự án lấy cảm hứng từ tác phẩm Tin ở hoa hồng của nhà soạn kịch Lưu Quang Vũ. Theo ca sĩ, cụm từ này truyền cảm hứng cho anh trên con đường ca hát, tạo niềm tin vào những điều tốt đẹp.

Hà Anh Tuấn, 41 tuổi, từng vào top 3 Sao Mai Điểm hẹn 2006. Các album Saigon Radio (2008), Cocktail (2010) và Street Rhythm (2015) lần lượt được đề cử giải Cống Hiến. Cuối năm 2016, Hà Anh Tuấn ra mắt dự án âm nhạc See Sing Share 9 gồm 10 tập phát hành trên YouTube. Dự án kéo theo chuỗi liveshow gây tiếng vang vào năm 2018, 2019, 2021, 2023 như: Fragile, Sweet Memories, Romance - Người đàn ông & bông hoa trên ngực trái, Truyện ngắn, Veston, Những vết thương lành, Chân trời rực rỡ.

Quang Hùng MasterD, 27 tuổi, quê ở Huế. 18 tuổi, anh đỗ Học viện Âm nhạc Huế nhưng học được nửa năm thì dừng để vào TP HCM lập nghiệp. Ca sĩ khởi đầu bằng việc tham gia chương trình The Debut 2018, là tác giả các ca khúc Vì yêu là nhớ (Han Sara hát), Em lỡ yêu sai anh (JinJu), Là bạn không thể yêu (Lou Hoàng).

Năm 2020, ca khúc Dễ đến dễ đi đưa tên tuổi của anh lan rộng, được nhiều người nổi tiếng ở Thái Lan như diễn viên Cee Siwat, ca sĩ Mook Worranit, YouTuber Bie The Ska cover. Bài hát hút hàng trăm triệu lượt xem trên TikTok, sau đó phổ biến sang Campuchia, Lào, Myanmar, Trung Quốc với các phiên bản khác nhau. Hồi tháng 3/2024, anh đoạt giải Nghệ sĩ trẻ triển vọng tại Asia Top Awards của Thái Lan.

Trong Anh trai say hi - show âm nhạc đình đám năm 2024, ca sĩ được chọn vào đội hình nhóm nhạc toàn năng Best Five, bên cạnh Hiếu Thứ Hai, Rhyder, Isaac, Đức Phúc. Anh được nhiều fan lẫn đồng nghiệp khen đa tài với khả năng sáng tác, phong cách trình diễn tự nhiên, gương mặt sáng. Nhiều tiết mục có Quang Hùng tham gia như Catch Me If You Can, Tình đầu quá chén, Cứ để anh ta rời đi, hút hàng chục triệu lượt xem. Tại gala Ngôi sao của năm 2024, Quang Hùng MasterD thắng giải Anh trai tài năng, vượt Soobin Hoàng Sơn, Hiếu Thứ Hai.

Hoàng Dung