Hà Anh Tuấn hát về 'Một năm qua'

Hà Anh Tuấn thể hiện ca khúc "Một năm qua" của Phạm Toàn Thắng, nói về việc quên đi những chuyện không vui, đón nhận điều mới.

MV "Một năm đã qua" - Hà Anh Tuấn MV "Một năm qua" (Phạm Toàn Thắng) - Hà Anh Tuấn, phát tối 1/1. Video: Nhân vật cung cấp

Ca khúc là cuộc đối thoại giữa chàng trai và cô gái với những điều đã qua trong sự điềm tĩnh, chấp nhận và thấu hiểu. Tình yêu trở thành điểm tựa để mỗi người buông đi muộn phiền, giữ lại những gì cần thiết để tiếp tục bước về phía trước.

Bản phối đi theo hướng pop ballad, đặt giọng hát Hà Anh Tuấn làm trung tâm. Tiếng đàn piano giữ vai trò dẫn dắt xuyên suốt, kết hợp nhịp trống nhẹ, tạo nên không gian âm nhạc trầm lắng. Hà Anh Tuấn thiên về cách hát tự sự, khiến ca khúc mang màu sắc của một lời tâm sự, hoài niệm.

Ca sĩ cho biết khi thu âm, anh nghĩ về những trải nghiệm của bản thân trong năm qua để tạo cảm xúc. MV được quay với tông màu trắng đen, do đạo diễn Khánh Nguyễn, giám đốc sáng tạo Cao Trung Hiếu thực hiện. Video ghi lại hình ảnh Hà Anh Tuấn trầm tư trong quán cà phê, đi dạo trên những con phố mờ sương. Nét đẹp đặc trưng của vùng núi hiện lên qua con dốc, vườn hoa. Ca sĩ sẽ trình diễn bản nhạc này tại concert The Rose diễn ra vào ngày 17/1 tại Sân vận động Đà Lạt.

Ca sĩ Hà Anh Tuấn trong MV "Một năm đã qua". Ảnh: Nhân vật cung cấp

Bản nhạc đánh dấu sự tái hợp giữa Hà Anh Tuấn và Phạm Toàn Thắng. Trước đó, nhạc sĩ 8x là người đứng sau nhiều ca khúc trở thành dấu mốc trong sự nghiệp của ca sĩ như Tháng tư là lời nói dối của anh, Người con gái ta thương, Tái bút anh yêu em.

Hà Anh Tuấn, 42 tuổi, từng vào top 3 Sao Mai Điểm hẹn 2006. Các album Cafe sáng (2006), Saigon Radio (2008), Cocktail (2010) và Street Rhythm (2015) lần lượt được đề cử giải Cống Hiến. Cuối năm 2016, Hà Anh Tuấn ra mắt dự án âm nhạc See Sing Share gồm 10 tập phát hành trên YouTube. Dự án kéo theo chuỗi liveshow gây tiếng vang vào năm 2017, 2018, 2019, 2021, 2023 như: Cafe in concert, Fragile, Sweet Memories, Romance - Người đàn ông & bông hoa trên ngực trái, Gấu, Truyện ngắn, The Veston, Những vết thương lành, Chân trời rực rỡ, Sketch A Rose.

Hoàng Dung