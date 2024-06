Hà Anh Tuấn giới thiệu nhạc Việt đến bạn bè quốc tế

Nam ca sĩ gửi đến bạn bè quốc tế liên khúc nhạc Việt kết hợp giữa âm nhạc dân gian và hiện đại, tại nhà hát Esplanade, Singapore.

Hà Anh Tuấn chiêu đãi khán giả hai đêm (11 và 12/6) live concert "Sketch A Rose" tại nhà hát Esplanade. Khi giới thiệu tiết mục cuối cùng của concert, nam ca sĩ nói bằng tiếng Anh: "Dear my Singaporean friends, now and hear: The Vietnamese music" (tạm dịch: Xin gửi đến những người bạn Singapore của tôi bây giờ và ở đây: âm nhạc Việt Nam).

Nam ca sĩ trình diễn liên khúc gồm bốn bản tình ca hiện đại đan xen ba bài dân ca. Ca sĩ cho khán giả thưởng thức vẻ đẹp âm nhạc Việt thuộc các thể loại và một tinh thần xuyên suốt mọi thời đại của người Việt: lòng yêu thương chân thành.

Hà Anh Tuấn tổ chức đêm nhạc đầu tiên trên thế giới với chủ đề "Sketch A Rose". Ảnh: Viet Vision và Đại Ngô Team

Xuyên suốt live concert, Hà Anh Tuấn trình diễn tám bài hát mới về tình yêu, tuổi trẻ và niềm tin dựa trên chủ đề "Sketch A Rose", đồng thời thể hiện đan xen các nhạc phẩm đã quen thuộc với khán giả trước đó. Ca sĩ khuyến khích khán giả không đánh mất hy vọng trong bất cứ hoàn cảnh nào qua các ca từ như: "Chỉ cần cứ là em, là người con gái ôm đóa hoa hồng" ("Em", sáng tác: Vũ Cát Tường), "Ước gì em kiên nhẫn cho người đôi lần, kiên nhẫn cho đời đôi lần, luôn có bao diệu kỳ ở gần" ("Hoa hồng", sáng tác: Phan Mạnh Quỳnh), "Từ đống tro tàn, tôi sẽ hóa thành tình yêu mới" ("Từ đống tro tàn", sáng tác: Trần Duy Khang)...

Không gian sân khấu live concert "Sketch A Rose". Ảnh: Viet Vision và Đại Ngô Team

Theo ban tổ chức, hai buổi biểu diễn "Sketch A Rose" gây ấn tượng tốt với người hâm mộ về hình ảnh lẫn âm thanh. Gần 20.000 bông hồng đã được vận chuyển từ Việt Nam sang Singapore, trải khắp sân khấu như tấm thảm nhung mềm mại. Nam ca sĩ xuất hiện trong tạo hình trẻ trung, trang phục phá cách tựa chàng hoàng tử bước đi giữa khu vườn đầy hoa.

Bên cạnh ê-kíp, các nghệ sĩ khách mời hay band nhạc, live concert "Sketch A Rose" còn nhận được sự đồng hành từ Menard Việt Nam - thương hiệu mỹ phẩm cao cấp mà Hà Anh Tuấn là gương mặt đại diện. Suốt 5 năm vừa qua, Menard đã đồng hành ca sĩ trong hầu hết hoạt động văn hóa, nghệ thuật, cộng đồng nổi bật như: "Rừng Việt Nam (2020-2021), "Sài Gòn cùng nhau nấu cơm" (2021), "Sài Gòn thương nhau" (2021).

Hà Anh Tuấn gửi lời cảm ơn Menard đã đồng hành trong các chuyến đi. Ảnh: Viet Vision và Đại Ngô Team

Menard Việt Nam cho hay, với live concert đầu tiên của Hà Anh Tuấn tại thị trường quốc tế, Menard mong muốn chia sẻ tinh thần sống tích cực "tin ở hoa hồng",đến các khách hàng của mình, đồng thời góp phần lan tỏa vẻ đẹp âm nhạc Hà Anh Tuấn nói riêng và âm nhạc Việt nói chung trong các nhà hát biểu tượng của quốc tế.

Cái ôm của CEO Lê Thanh Hương - đại diện Menard Việt Nam và Hà Anh Tuấn trong sự kiện "Rendezvous 2024". Ảnh: Menard Việt Nam

Sau "Sketch A Rose" tại Singapore, Menard sẽ tiếp tục song hành với live concert của Hà Anh Tuấn tại Australia. "Đó sẽ là những bông hồng rực rỡ theo một cách khác mà hãng và nam ca sĩ cùng phác thảo", đại diện hãng nói.

Thế Đan