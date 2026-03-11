Hà Anh Tuấn cùng dàn nghệ sĩ tham gia đêm nhạc do MSB tổ chức

Hà Anh Tuấn, Văn Mai Hương, Quốc Thiên, Trung Quân, Quang Hùng MasterD, Lâm Bảo Ngọc sẽ biểu diễn loạt hit tại đêm nhạc "Di sản tâm thức" do MSB tổ chức, ngày 20/3 tại TP HCM.

Sự kiện diễn ra tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 35 năm thành lập Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB). Chương trình được thiết kế như một trải nghiệm độc bản, dành riêng cho khách mời và khách hàng của ngân hàng.

Ban tổ chức cho biết chương trình được xây dựng theo cấu trúc âm nhạc nhiều lớp, kết hợp các ca khúc quen thuộc với những bản phối mới nhằm mang đến trải nghiệm cảm xúc đa dạng cho khán giả.

Hà Anh Tuấn - "Người kể chuyện tình" lịch lãm, một trong những mảnh ghép quan trọng tại concert "Di sản tâm thức". Ảnh: BTC

Đêm nhạc dự kiến gồm hơn 30 tiết mục do các nghệ sĩ biểu diễn theo từng phần riêng, đại diện cho nhiều phong cách âm nhạc khác nhau, từ những giọng ca gắn với dòng nhạc trữ tình - pop ballad đến các nghệ sĩ trẻ mang màu sắc hiện đại. Sự kết hợp này được kỳ vọng tạo nên sự giao thoa giữa nhiều thế hệ nghệ sĩ và khán giả.

Nhiều ca khúc gắn liền với tên tuổi các nghệ sĩ như Mưa phi trường, Tình thôi xót xa, Xuân thì sẽ được làm mới với những bản phối hiện đại. Bên cạnh đó, những bản hit được giới trẻ yêu thích như Ánh mắt biết cười, Bên trên tầng lầu, Cô đơn trên sofa, Chuyện của mùa đông cũng sẽ được trình diễn trong đêm nhạc, mang đến những sắc thái cảm xúc đa dạng cho khán giả.

Văn Mai Hương sẽ chinh phục khán giả bằng giọng hát nội lực, giàu cảm xúc. Ảnh: BTC

SECC được lựa chọn làm địa điểm tổ chức nhờ không gian rộng và khả năng đáp ứng các yêu cầu về sân khấu, kỹ thuật cho các chương trình biểu diễn quy mô lớn. Theo ban tổ chức, hệ thống sân khấu, âm thanh và ánh sáng sẽ được dàn dựng, thiết kế nhằm tối ưu trải nghiệm thưởng thức âm nhạc cho người xem. Các yếu tố công nghệ được sử dụng theo hướng hỗ trợ phần biểu diễn, hạn chế hiệu ứng thị giác quá mạnh.

Quang Hùng MasterD - "nhân tố bất ngờ" mang theo năng lượng trẻ trung, sáng tạo tới đêm nhạc. Ảnh: BTC

Đại diện MSB cho biết, chủ đề "Di sản tâm thức" được lựa chọn để vinh danh những thành tựu, dấu mốc phát triển, đồng thời nhắc nhớ các giá trị tinh thần, ký ức và trải nghiệm được tích lũy trong hành trình trưởng thành của doanh nghiệp.

Thông qua sự kiện này, nhà băng kỳ vọng tạo thêm điểm kết nối với khách hàng, đồng thời mang đến một chương trình nghệ thuật được đầu tư về nội dung và trải nghiệm, tri ân những người đã đồng hành cùng thương hiệu trong nhiều năm.

Minh Ngọc