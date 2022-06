Hà Anh Tuấn chia sẻ về thú vui 'nằm phơi nắng trước khung cửa'

Nam ca sĩ chia sẻ quan điểm về lựa chọn không gian sống và tận hưởng những khoảnh khắc yêu thích.

Là đại sứ truyền cảm hứng của tọa đàm The Master of Living Show mùa 2, nam ca sĩ Hà Anh Tuấn cùng những người bạn nghệ sĩ đã mang đến cho khán giả những câu chuyện thú vị về quan niệm và tiêu chuẩn sống phong cách.

Trong cuộc trò chuyện với diễn viên Lê Khanh và doanh nhân trẻ Helly Tống, Hà Anh Tuấn tiết lộ quan điểm về sống tinh tế, đó là khi biết quan tâm đến từng chi tiết nhỏ trong ngôi nhà và tự nhận giới nghệ sĩ thường nhạy cảm, chỉ những chi tiết nhỏ cũng có thể thấy "vui cả ngày". Nam ca sĩ cũng chia sẻ, khoảnh khắc tận hưởng yêu thích khi ở nhà của anh là nằm dài phơi nắng trước khung cửa có tầm nhìn hướng ra vườn cây xanh mát, nhấm nháp đồ ăn mình nấu, chìm đắm trong âm nhạc.

"Đừng sống như một thói quen, mà sống là tận hưởng, vì có như vậy mới có sự sáng tạo. Thói quen có thể tạo thành sự bảo thủ", nam ca sĩ nhắn nhủ.

Nam ca sĩ Hà Anh Tuấn. Ảnh: Masterise Homes

Hà Anh Tuấn đưa ra dẫn chứng về một không gian sống tinh tế đó là không gian riêng của mình tại The Master of Living Show, cùng chia sẻ "rất hiện đại, đẳng cấp nhưng cũng rất khiêm tốn. Khiêm tốn để mỗi người vào ở mang tính cách riêng của mình, không có đúng sai, không có phán xét".

Hà Anh Tuấn cho rằng để xây dựng phong cách sống tinh tế phù hợp, mỗi người cần nhìn sâu vào bên trong mình thay vì ngưỡng vọng cuộc sống của người khác trên mạng xã hội. Đồng thời, anh cũng chỉ ra một trong những áp lực mọi người hay gặp phải trong cuộc sống là so sánh với người khác và lấy đó là chuẩn mực, trong khi ai cũng có vấn đề riêng.

"Hãy thành thật với nhau về khiếm khuyết của mình. Chúng ta không cần phải đi tìm bản mẫu và không có bản mẫu nào là hoàn hảo", anh bày tỏ.

Nam ca sĩ Lê Hiếu, nhạc sĩ Đức Trí làm khách mời của The Master of Living Show mùa 2. Ảnh: Masterise Homes

Nam ca sĩ cũng bày tỏ quan điểm, một ngôi nhà có đẹp đến mấy, có được trang bị đẳng cấp đến mấy mà thiếu vắng yếu tố văn hóa Việt Nam thì không phải là một ngôi nhà Việt. Theo anh, nền tảng văn hóa dân tộc là điều kết nối một cộng đồng dân cư với phong cách sống đa dạng.

Cuộc sống giàu trải nghiệm trong sự an yên

Trong buổi trò chuyện cùng vợ chồng nhạc sĩ Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang, Hà Anh Tuấn cho rằng một nơi ở giàu trải nghiệm có vai trò quan trọng trong cuộc sống hiện đại, vì một gia đình sẽ hạnh phúc thực sự khi được sống trong một nơi mà mọi nhu cầu được đáp ứng.

"Một tổ ấm chỉ ấm khi tất cả đều cùng hạnh phúc. Nếu có một người không vui thì tổ ấm sẽ không còn ấm nữa", Hà Anh Tuấn chia sẻ.

Theo quan điểm của anh, để một căn hộ đáp ứng đầy đủ nhu cầu của các thành viên thì ngoài việc trang bị các tiện nghi bên trong, còn cần cân bằng với tiện ích bên ngoài. Bởi vì để có năng lượng sống tốt thì những tiện ích xung quanh rất quan trọng, ví dụ như phải có chỗ cho trẻ em chạy nhảy, người già đi dạo, ở dưới cần có hồ bơi.

Trong cuộc trò chuyện với MC Diễm Quỳnh, nam ca sĩ cũng nhấn mạnh, hạnh phúc đến từ sự an tâm khi biết người thân của mình được thoải mái, an toàn. Theo đó, anh nêu quan điểm, vị trí căn nhà phải ở nơi thuận tiện, dễ dàng tiếp cận cơ sở y tế, điện đường trường trạm.

"Tòa nhà được quản lý bởi đội ngũ an ninh, phục vụ chuyên nghiệp, sẵn sàng hỗ trợ cư dân bất cứ lúc nào. Chỉ khi môi trường sống mang đến sự an yên, cả gia đình mới có thể tự do, khích lệ nhau cởi mở trải nghiệm, khám phá", Hà Anh Tuấn cho hay.

Hà Anh Tuấn mời khách thử rượu vang. Ảnh: Masterise Homes

Tạo ảnh hưởng từ phong cách sống tích cực

Trong cuộc trò chuyện với doanh nhân trẻ Helly Tống và ông Julian Wyatt - Giám đốc điều hành của Masterise Property Management về phong cách sống của thế hệ Millenials (những người sinh ra trong khoảng từ 1980 đến giữa thập niên 1990), Hà Anh Tuấn bày tỏ sự vui mừng khi nhận thấy thế hệ trẻ ngày nay đã thoát ra khỏi sự ích kỷ, không chỉ quan tâm đến không gian sống riêng tư mà luôn cảm thấy có trách nhiệm trong việc xây dựng những giá trị sống văn minh, tích cực cho cộng đồng.

Nam ca sĩ chỉ ra, việc lựa chọn không gian sống thẩm mỹ nhưng hòa hợp với thiên nhiên là một giải pháp sống xanh cho cộng đồng, cùng tận hưởng để hướng đến một cuộc sống bền vững hơn. Xuyên suốt The Master of Living Show mùa 2, Hà Anh Tuấn cũng truyền cảm hứng tới khán giả về những yếu tố của "sống phong cách Masteri".

"Cái hay của Masterise Homes là không chỉ xây những ngôi nhà để ở, mà còn kiến tạo những giá trị vô hình để hình thành một cộng đồng Masteri đặc trưng và khác biệt. Để khi nói 'tôi là một phần của cộng đồng Masteri' thì thấy vui, hãnh diện và yên tâm", anh chia sẻ.

Thông qua những câu chuyện chia sẻ cùng các khách mời, Hà Anh Tuấn cho biết muốn truyền tải thông điệp về vai trò của một không gian sống hội tụ đầy đủ các yếu tố phong cách - tinh tế - an yên.

"Một ngôi nhà có phong cách sẽ là khởi nguồn của tất cả chuẩn mực sống tốt nhất. Vì không gì tuyệt hơn một cuộc sống tinh tế - an yên và đầy ắp trải nghiệm trong tổ ấm của mình", nam ca sĩ khẳng định.

The Master of Living Show là chuỗi tọa đàm được xây dựng bởi nhà phát triển bất động sản Masterise Homes, nằm trong các hoạt động quảng bá cho "Sống phong cách Masteri" - được kiến tạo dành riêng cho cộng đồng cư dân tại tất cả dự án Masteri (Masteri Collection - gồm Masteri Waterfront, Masteri West Heights, Masteri Centre Point). Phong cách này được định hình từ ba yếu tố: Sống tinh tế - sống trải nghiệm - sống an yên. Đây là thành quả được Masterise Homes "may đo" từ quá trình nghiên cứu những xu hướng phong cách sống toàn cầu và mong muốn của người Việt về không gian sống mơ ước.

Thu Hương