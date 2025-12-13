H'Hen Niê trở lại sàn diễn cùng Thanh Hằng

Cô tham gia Extra Men Show mùa bốn do đạo diễn Nguyễn Hưng Phúc sáng lập với chủ đề Daddy Cool - Những ông bố tuyệt vời, tối 12/12. H'Hen Niê diễn mở màn bộ sưu tập Midnight Merlot với trang phục phong cách thanh lịch.
H'Hen Niê lần đầu catwalk sau sinh con tại sự kiện.
Hoa hậu cho biết sau nhiều tháng mới đi giày cao gót trở lại. Những ngày qua, cô bắt đầu nhận lời tham dự các sự kiện của làng giải trí. Người đẹp yên tâm trở lại công việc nhờ có chồng - nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi - đỡ đần chăm sóc con gái.
Người mẫu Thanh Hằng diễn vedette trong thiết kế đỏ phong cách quyền lực.
Phần trình diễn của Thanh Hằng.
H'Hen Niê, Thanh Hằng chào kết show cùng siêu mẫu người Thái Lan Cindy Bishop (phải, hàng đầu) và các người mẫu.
Quán quân The Face Vietnam 2023 Huỳnh Tú Anh (trái) và Á hậu Quỳnh Anh diễn bộ sưu tập Youth Has No Age của nhà thiết kế Amos Ananda, người Singapore.
Hoa hậu Lê Hoàng Phương trong vai trò kết màn bộ sưu tập Souvernir - Quà lưu niệm của Hà Nhật Tiến theo phong cách quyến rũ. Nhà mốt chơi màu ngẫu hứng với chi tiết lấp lánh, phom dáng oversize.
Hoa hậu Việt Nam 2024 - Hà Trúc Linh - diễn vedette bộ sưu tập The Deadline của nhà thiết kế người Indonesia, Agied Derta Gafar.
Hoa hậu Hương Giang kết màn bộ sưu tập Thiên thần sa ngã của nhà thiết kế Ngô Mạnh Đông Đông với đầm xuyên thấu phối găng tay.
Tân Cao
Ảnh: Kiếng Cận Team