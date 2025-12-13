H'Hen Niê trở lại sàn diễn cùng Thanh Hằng

Hoa hậu cho biết sau nhiều tháng mới đi giày cao gót trở lại. Những ngày qua, cô bắt đầu nhận lời tham dự các sự kiện của làng giải trí. Người đẹp yên tâm trở lại công việc nhờ có chồng - nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi - đỡ đần chăm sóc con gái.