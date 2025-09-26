H'Hen Niê chuộng bữa ăn với rau luộc, dầu gạo lứt

Hoa hậu H'Hen Niê xây thực đơn với đa dạng thực phẩm, ưu tiên rau luộc, bổ sung chất béo bằng dầu gạo lứt, để chăm sóc sức khỏe tim mạch.

Sinh ra tại Tây Nguyên, H'Hen Niê được khán giả yêu mến qua hình ảnh mộc mạc và lối sống giản dị. Những video chia sẻ khoảnh khắc đời thường của cô thu hút nhiều fan chú ý. Qua các video này, hoa hậu cũng truyền cảm hứng về chế độ ăn uống lành mạnh, ưu tiên những nguyên liệu gần gũi, giàu dinh dưỡng từ nông sản Việt. Nàng hậu cho biết, những giá trị bản địa, từ văn hóa, con người đến những nông sản đều cần được trân trọng và tự hào lan tỏa.

Vài ngày trước khi lâm bồn, hoa hậu sinh năm 1992 chia sẻ video về chế độ ăn và niềm tự hào với nông sản trong nước. Trong video, cô nói chú trọng chế độ ăn, ưu tiên chọn những thực phẩm tốt cho mẹ mà em bé cũng có thể hấp thụ hiệu quả nhất. "Nhiều người gặp tôi hay thắc mắc: sao bụng cũng đã lớn mà mặt không bị lớn, chân tay không bị phù nề", Hen nói.

Hoa hậu lấy ví dụ bằng một bữa cơm của gia đình, được mẹ và chồng cùng trợ giúp nấu nướng. Nguyên liệu trong tủ lạnh có thịt bò nạc, cá hồi, rau các thể loại gồm cải cầu vồng, rau bina, bí đỏ, đậu que, cà rốt, củ dền, đậu bắp.

Với những thực phẩm này, cô làm ba món chính: cá hồi áp chảo, rau luộc, canh rau bina. Thường một ngày, Hen chia nhỏ khẩu phần thành 5 bữa, không ăn dồn trong ba bữa để tránh khó chịu khi dạ dày bị ép chứa quá nhiều thức ăn, nấu đơn giản để lưu giữ nhiều dinh dưỡng. "Rau bina chứa rất nhiều axit folic hỗ trợ rất tốt cho mẹ bầu", hoa hậu nhận xét.

Chú trọng việc cân bằng các nhóm chất dinh dưỡng trong bữa ăn, chẳng hạn Hen dù ăn nhiều rau củ luộc nhưng không thể thiếu chất béo, đạm. Với bữa ăn trên, cô chọn dầu gạo lứt Simply làm món áp chảo cá hồi, vì loại dầu này giàu dưỡng chất Gamma Oryzanol giúp bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Hoa hậu H'Hen Niê sử dụng dầu gạo lứt áp chảo cá hồi, chuẩn bị cho bữa ăn. Ảnh: NVCC

Trong video, H'Hen Niê bày tỏ sự thích thú khi Việt Nam đã sản xuất dầu gạo lứt - loại dầu được sử dụng khá phổ biến ở các quốc gia như Nhật, Hàn Quốc. Cô nói, tự hào khi sản phẩm là kết quả của việc phát huy lợi thế nguồn nguyên liệu từ những cánh đồng lúa trù phú Việt Nam, kết hợp với công nghệ trích lý hiện đại, từ đó tạo ra dầu gạo lứt nguyên chất, giá thành hợp lý.

"Dùng sản phẩm dầu gạo lứt Simply giúp bảo vệ sức khỏe tim mạch, cũng là một trong những cách thể hiện sự trân trọng nông sản Việt", hoa hậu nói.

Calofic - đơn vị nhiều năm kinh nghiệm sản xuất dầu gạo lứt với thương hiệu Simply, cho biết dầu gạo lứt được trích ly từ lớp màng cám gạo lứt - phần giàu dinh dưỡng nhất của hạt gạo, trong đó có nhiều dưỡng chất tốt cho hệ tim mạch. Theo nhiều nghiên cứu, dầu gạo lứt được sử dụng ngày càng phổ biến ở các quốc gia phát triển phương Đông lẫn phương Tây. Tại Nhật Bản - đất nước có tuổi thọ cao nhất thế giới, dầu gạo lứt được người dân ưu ái gọi là "dầu ăn của trái tim" nhờ những lợi ích cho sức khỏe tim mạch. Từ năm 2015, hơn 40% các trường mẫu giáo, tiểu học và trung học tại Nhật Bản đã chuyển sang sử dụng dầu gạo lứt để chế biến bữa trưa và bữa tối cho học sinh, theo báo cáo của tiến sĩ Teruo Miyazawa, trường Đại học Tohoku (Nhật).

Ở các nước phương Tây, dầu gạo lứt được xem là "thực phẩm tốt cho sức khỏe". Nhờ thành phần axit béo cân bằng và giàu dưỡng chất, dầu gạo lứt đã được Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) và nhiều tổ chức Tim mạch các quốc gia đưa vào những khuyến nghị về chế độ ăn lành mạnh, tốt cho tim.

H'Hen chia sẻ hình ảnh cùng đồng lúa, nói tự hào về sản phẩm từ nông sản Việt. Ảnh: NVCC

Theo các tài liệu khoa học đã được công bố, dưỡng chất Gamma Oryzanol trong dầu gạo lứt có tác dụng hỗ trợ làm giảm cholesterol xấu, ngăn ngừa hình thành mảng bám trong thành mạch, vốn được xem là một trong những tác nhân thầm lặng gây ra nguy cơ tai biến, đột quỵ và các bệnh lý tim mạch.

Diệp Chi