H'Hen Niê chờ đón con đầu lòng

Ngày 3/9, người đẹp đi khám thai định kỳ, thực hiện các xét nghiệm cuối cùng, chuẩn bị cho ngày sinh. Theo người đẹp, suốt thai kỳ, cô tăng gần 10 kg, còn em bé được 3,1 kg.
H'Hen Niê nói: "Khi ngắm nhìn con qua hình ảnh siêu âm, vợ chồng tôi nôn nao xen lẫn hạnh phúc. Cả hai đã sắm sửa nhiều vật dụng, món đồ cần thiết để chờ ngày con ra đời".
Hoa hậu nói tâm lý thoài mái, tinh thần tốt hơn so với giai đoạn đầu của thai kỳ. "Tháng trước, khi đi khám, ngôi thai chưa thuận khiến tôi lo lắng. Tuy nhiên, hiện tại mọi thứ đều đã ổn định", cô nói.
Thời trang của H'Hen Niê khi mang bầu.
Nhiều tuần qua, H'Hen Niê chủ yếu ở nhà dưỡng thai thay vì tham gia hoạt động showbiz, cộng đồng như trước. Cô thích vào bếp, nghêu ngao hát mỗi khi rửa chén.
Mỗi ngày, cô chú trọng ngủ đủ giấc. Người đẹp còn thường đọc sách, mở nhạc cho con nghe.
Cô lên mạng tìm hiểu kiến thức làm mẹ hoặc tham khảo kinh nghiệm của "hội bỉm sữa" trên các diễn đàn, sau đó ghi chép lại trong cuốn sổ tay để không bỡ ngỡ sau sinh. H'Hen Niê còn nghe theo một số chỉ dẫn của mẹ ruột, mẹ chồng.
Hoa hậu học cách bế trẻ sơ sinh theo hướng dẫn trong sách.
Theo lời khuyên của bác sĩ, để quá trình sinh nở diễn ra thuận lợi, H'Hen Niê đi bộ trong khuôn viên chung cư, mỗi ngày khoảng 30 phút hoặc tập các bài gym nhẹ nhàng.
Hoa hậu thực hiện một số bài tập gym nhẹ nhàng khi mang bầu.
Cô thường đi chợ mua hoa để trang trí nhà cửa, giúp không gian sống thêm màu sắc.
Chồng cô - anh Tuấn Khôi - đồng hành vợ trong mọi hoạt động, chăm sóc cô từng bữa, đảm bảo dinh dưỡng cho mẹ và bé.
Thỉnh thoảng, anh dắt bà xã đi nhà hàng hoặc gặp gỡ bạn bè để thay đổi không khí.
"Anh Khôi hồi hộp, mất ngủ trong lần đầu làm bố. Mỗi ngày vợ chồng trò chuyện rất nhiều về cuộc sống những ngày tới, cùng cảm nhận từng cú đạp của con", hoa hậu cho biết.
H'Hen Niê, 33 tuổi, đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, sau đó thi Miss Universe 2018, vào top 5 chung cuộc. Cô từng được chuyên trang nhan sắc Missosology trao danh hiệu Timeless Beauty (Nhan sắc vượt thời gian) vào năm 2019. Mỹ nhân đảm nhận vai trò huấn luyện viên The Next Face Vietnam mùa đầu tiên, làm giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. H'Hen Niê còn tham gia phim ảnh, có dự án đầu tay với vai đả nữ trong 578: Phát đạn của kẻ điên.
H'Hen Niê bế bụng bầu catwalk tại show thời trang do cô tổ chức hồi tháng 8 ở TP HCM. Video: Tân Cao
Tân Cao
Ảnh, video: Nhân vật cung cấp