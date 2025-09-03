H'Hen Niê chờ đón con đầu lòng

Ngày 3/9, người đẹp đi khám thai định kỳ, thực hiện các xét nghiệm cuối cùng, chuẩn bị cho ngày sinh. Theo người đẹp, suốt thai kỳ, cô tăng gần 10 kg, còn em bé được 3,1 kg.

H'Hen Niê nói: "Khi ngắm nhìn con qua hình ảnh siêu âm, vợ chồng tôi nôn nao xen lẫn hạnh phúc. Cả hai đã sắm sửa nhiều vật dụng, món đồ cần thiết để chờ ngày con ra đời".