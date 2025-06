H'Hen Niê catwalk diễn tả hạnh phúc làm mẹ

Nhà mốt chọn hoa hậu diễn vedette bộ sưu tập To Be Happy tại Tuần thời trang Quốc tế Việt Nam Xuân Hè 2025, tối 6/6. H'Hen Niê bước ra sàn runway trong tiếng nhạc ca khúc Con sinh ra là để phi thường (Kim Anh sáng tác), mang âm hưởng Tây Nguyên, do cô thể hiện. MV ca khúc từng được H'Hen Niê phát hành hôm 30/5, nhận phản ứng tích cực của công chúng.

Mỹ nhân diện trang phục dạ hội với lớp voan bồng bềnh, đính họa tiết hoa thủ công.