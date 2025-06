H'Hen Niê bế bụng bầu diễn thời trang

H'Hen Niê (thứ hai từ phải sang) tham gia chương trình Into The Cosmo - Invitation to the Moon thuộc khuôn khổ Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025, tối 4/6.

Cô cùng Hoa hậu Ngọc Châu (phải), Xuân Hạnh (trái) và Miss Cosmo 2024 Ketut Permata Juliastrid (người Indonesia, thứ hai từ phải sang) diễn tiết mục mở màn, giới thiệu sân khấu lấy cảm hứng từ hình ảnh con tàu phóng lên không gian vũ trụ.