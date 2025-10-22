Gyokeres: 'Tôi đói bàn thắng hơn bao giờ hết'

AnhTiền đạo Viktor Gyokeres muốn duy trì phong độ ghi bàn, sau khi chấm dứt chuỗi 7 trận tịt ngòi bằng cú đúp giúp Arsenal hạ Atletico 4-0 ở Champions League.

Gyokeres ghi liên tiếp hai bàn từ phút 67 đến 70 để ấn định chiến thắng tưng bừng trên sân Emirates tối 21/10. Nhờ đó, tiền đạo người Thụy Điển đứt mạch 7 trận tịt ngòi để nâng thành tích lên 5 bàn trong màu áo Arsenal, gồm ở 2 Champions League và ba tại Ngoại hạng Anh.

"Cảm giác ghi bàn luôn tuyệt vời, nhất là ở đấu trường này", Gyokeres nói sau trận. "Tôi thấy mình đói bàn thắng hơn bao giờ hết. Bạn luôn muốn đóng góp bằng tinh thần và nỗ lực, nhưng khi được ghi bàn thì mọi thứ trở nên đặc biệt hơn. Tập thể này thật tuyệt, tinh thần của đội bóng là điều khác biệt".

Viktor Gyokeres mừng bàn ấn định tỷ số trong trận Arsenal thắng Atletico 4-0 ở lượt ba vòng bảng Champions League trên sân Emirates, London, Anh ngày 21/10/2025. Ảnh: Opta

Arsenal ghi bốn bàn trong 13 phút ở hiệp hai, sau khi hiệp một diễn ra căng thẳng và cân bằng. Theo Gyokeres, HLV Mikel Arteta vẫn giữ sự điềm đạm trong giờ nghỉ, yêu cầu các cầu thủ tiếp tục duy trì nhịp chơi. "Ông ấy chỉ nhắc chúng tôi kiên nhẫn và tiếp tục làm đúng những gì đã chuẩn bị. Khi cơ hội đến, điều quan trọng là phải tận dụng", trung phong 27 tuổi cho biết.

Hè 2025, Gyokeres chuyển đến Arsenal với tổng phí 86 triệu USD từ Sporting. Anh mặc áo số 14 tại CLB mới, số áo từng thuộc về Eddie Nketiah, Theo Walcott, cựu đội trưởng Pierre-Emerick Aubameyang và huyền thoại Thierry Henry.

"Số áo này có rất nhiều bàn thắng", Gyokeres bày tỏ. "Thật vinh dự khi khoác số áo này. Khi tôi thấy số 14 còn trống, tôi biết mình muốn nhận nó. Chúng tôi muốn giành danh hiệu, đó là khát vọng lớn nhất. Và tôi muốn đóng góp thật nhiều bàn cho mục tiêu ấy".

Arsenal trở thành CLB thứ bảy cán mốc 100 chiến thắng tại Champions League, và là CLB Anh thứ ba làm được điều này sau Man Utd (125) và Chelsea (102). Từ khi trở lại Champions League mùa 2023-2024, "Pháo thủ" thắng cả 9 trận sân nhà tại vòng bảng với tổng tỷ số 27-0. Họ là đội đầu tiên trong lịch sử giải đấu giữ sạch lưới trong 9 trận liên tiếp trên sân nhà.

HLV Diego Simeone chỉ đạo trong trận. Ảnh: DeFodi

Trong khi đó, Atletico nối dài chuỗi không thắng khi làm khách của đại diện Anh tại Champions League lên sáu trận (hòa 2, thua 4). CLB Tây Ban Nha cũng thua 10 trong 16 trận sân khách gần nhất tại Champions League.

Sau trận, HLV Diego Simeone thừa nhận Arsenal vượt trội trong giai đoạn quyết định của trận đấu. "Họ chơi tốt hơn và rất hiệu quả trong quãng thời gian đó. Sau bàn thua đầu tiên từ tình huống cố định, trận đấu xoay chuyển hoàn toàn có lợi cho họ. Chúng tôi đã nỗ lực hết mình, nhưng bị đánh bại bởi một đối thủ mạnh hơn", nhà cầm quân người Argentina nói.

Hồng Duy (theo ESPN, Marca)