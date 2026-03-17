Gwyneth Paltrow gây tranh cãi khi diện váy xẻ cao

Minh tinh Gwyneth Paltrow có khoảnh khắc gây tranh cãi khi diện chiếc váy xẻ hai bên thân tại lễ trao giải Oscar lần thứ 98.

Diễn viên chọn bộ đầm lụa trắng của Armani Privé khi tái xuất thảm đỏ Oscar sau 11 năm, tối 15/3 (giờ Los Angeles). Trang phục gây chú ý với kiểu dáng hở vai, đường xẻ cao khiến cô như hở hai bên thân.

Sau sự kiện, mạng xã hội lan truyền video Gwyneth Paltrow vội bước xuống cầu thang. Diễn viên được cho đã nâng tà váy lên cao, khiến một phần cơ thể bị lộ. Video thu hút hơn 13 triệu lượt sau một ngày đăng tải trên một tài khoản X.

Theo Bored Panda, sự việc trở thành một trong những hình ảnh được bàn luận nhiều nhất sau lễ trao giải. Nhiều người thắc mắc đó là sự cố trang phục hay là hành động có chủ ý của Paltrow. Người dùng X viết: "Cô ấy gặp trục trặc hay tính khoe thân trước ống kính?", "Đây thật sự là một cơn ác mộng trên thảm đỏ".

Ngược lại, nhiều fan bênh vực minh tinh, cho rằng công chúng không nên phản ứng thái quá. "Ai cũng từng có những lúc như vậy. Làm ơn hãy tôn trọng, Gwyneth trông rất tuyệt, chiếc váy không phải lỗi của cô ấy", một khán giả bình luận.

Theo Eonline, dù xẻ cao, phần hông của Gwyneth được che phủ bằng lớp vải lưới màu da, phối cùng "chiếc quần vô hình" màu nude đính pha lê.

Gwyneth Kate Paltrow, 54 tuổi, là minh tinh, ca sĩ và nhạc sĩ Mỹ. Suốt sự nghiệp, cô từng đoạt nhiều giải thưởng như Oscar, Emmy, Quả Cầu Vàng. Sau khi ly hôn Chris Martin năm 2016, cô kết hôn nhà làm phim Brad Falchuk và rút dần khỏi Hollywood. Cô chỉ tham gia các phim của Marvel, trong vai Pepper Potts - vợ Iron Man. Dự án gần đây của cô là Marty Supreme, cùng tài tử Timothée Chalamet, ra mắt dịp Giáng sinh năm ngoái.

Mỗi kỳ Oscar, thảm đỏ thường là nơi để các nghệ sĩ catwalk, nhà mốt quảng bá thương hiệu. Trên ABC, Liza Suloti, đồng sáng lập công ty truyền thông Mỹ Shadow, nhận xét Oscar là một trong những cỗ máy marketing quan trọng nhất từng tồn tại. Khi đó, sự kiện không đơn thuần là việc một ngôi sao mặc đẹp để chụp ảnh, mà trở thành một chiến dịch kinh doanh được tính toán tỉ mỉ từ nhiều tháng trước. Theo Elle, một bộ váy xuất hiện trên thảm đỏ có thể mang giá trị thương mại thực tế từ 150.000 đến 500.000 USD.

Tam Kỳ